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Aktüel

Haiti Dışişleri Bakanı Joseph, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

"Zor zamanlarında Türkiye Haiti'ye yardım ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınında da Türkiye desteğini esirgemedi"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 01:13:39 -
Haiti Dışişleri Bakanı Joseph, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

PORT-AU-PRINCE/ANKARA (AA) - Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, "Zor zamanlarında Türkiye Haiti'ye yardım ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da Türkiye desteğini esirgemedi." dedi.

Joseph, resmi ziyaret kapsamında Haiti'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Joseph, Bakan Çavuşoğlu'nu Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise tarafından Milli Saray'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haiti depreminde Türkiye'nin yardıma koşan ülkelerden olduğunu hatırlatan Joseph, Türkiye'nin Kovid-19 salgını kapsamında 3 ventilatör desteğinde bulunduğunu belirterek, "Zor zamanlarında Türkiye Haiti'ye yardım ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınında da Türkiye desteğini esirgemedi." diye konuştu.

Joseph, bugünkü görüşmelerin sonucunda 7 anlaşma imzalandığını ve ekonomik, siyasi iş birliği, doğal afet yönetimi, ulusal arşivler ile diplomasi akademilerinin desteklenmesi gibi birçok konuda da mutabık kalındığını aktardı.

Öte yandan bilimsel, kültürel ve sağlık alanlarında iş birliği yapma fırsatlarını da değerlendirdiklerini kaydeden Joseph, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için gösterdiği çabalardan dolayı Bakan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Joseph, Türkiye'nin gelişmiş ve cömert bir ülke olduğuna işaret ederek, ülkesine inşaat ve enerji gibi birçok sektörde Türk yatırımcıların geldiğini dile getirdi.

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