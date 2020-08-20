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Aktüel Haiti açıklarında tekne battı: 14 ölü
Aktüel

Haiti açıklarında tekne battı: 14 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 09:32:29 -
Haiti açıklarında tekne battı: 14 ölü

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti açıklarında bir yelkenli teknenin batması sonucu 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, bazı kişilerin de kayıp olduğu bildirildi.

Haiti'nin Kuzeybatı Departmanı sivil koruma ofisi koordinatörü Jose Rethone, Saint-Louis-du-Nord bölgesinde kurulan pazardan Tortuga adasına dönen kişileri taşıyan teknenin, Tortuga kanalında battığını belirtti.

Teknedeki 9 kişinin kurtarıldığını aktaran Rethone, 14 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, bilinmeyen sayıda kişinin de denizde kaybolduğunu kaydetti.

Rethone, tekneye binmek için kaç yolcunun yaklaşık 1 dolar ödediğinin belirsiz olduğunu, ancak bu tür teknelerin çoğu zaman düzinelerce kişiyi taşıdığını ifade etti.

Haiti Sahil Güvenliğinin yardım çağrılarına cevap veremediğini aktaran Rethone, ABD Sahil Güvenlik'ten yardım istediklerini söyledi.

Rethone, teknenin battığı sırada hava şartlarının olumlu, denizin durgun olduğu bilgisini paylaştı.

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