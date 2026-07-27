Hainleri Kahraman, Kahramanları Hain Yapmak! (3)

İşte Hukukçu yazar AV. Ömer Faruk Uysal'ın kaleme aldığı o yazı;

Modernleşme tarihimiz büyük ölçüde yalanlarla doludur. Hiç yoktan üretilen yalanlar yanında, vuku bulmuş bir olay çarpıtılır ve tam tersi sonuçlar uydurulur. Ve bu ana okulu seviyesinden üniversitelere kadar böylece, ısrarla, tekrarla, bir beyin yıkamaya, endokrinasyona dönüşür. Gerçekler araştırılıp tespit ve talim edilmez, çarpıtılıp mahiyeti değiştirilir. Bunun en önemli tezahürlerinden biri şudur; hainler kahraman, kahramanlar hain ilan edilirler!

Mesela; Osmanlı kötü, başarısız, gerici, kurtulunması gerekendir. Yeni rejim ise; iyi, başarılı, ilerici, sarılınması gerekendir. Osmanlı devletine, İngiliz, Fransız, Ruslarla birlikte düşman olunur. Buna mukabil topraklarımızı işgal eden Batı'ya derin bir hayranlık duyulur, teslimiyet gösrerilir. Kıyafetten müziğe, alfabeden hukuka, itikaddan ideolojiye herşey Batı'lı olmalıdır! Müslüman ve Türk olmak, Devlet-i Aliye devamı olmak, utanılısı bir durumdur. Bu tedavi olmaz Batı'cılık, "başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin, yerine; kendin olma başkası ol, yoksa güzel olamazsın" der. Pek yapay ve zorlamadır, sırıtır. Böylesine büyük bir yalan ve çarpıtma kolay ikame edilemez, tarih, siyaset, uluslararası politika, kültür ve medeniyet bu yalanları devamlı yüzünüze çarpar durur.

Yeni yetme rejim değil, Abdülhamit Han, Sultan Vahdettin, tüm Hanedan-ı Osmaniye ve İstiklal harbimizin kahraman komutanlarını dahi hain saymıştır. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, M. A. Ersoy, Halide Edip, İskilipli Atıf, Bediüzzaman Said Nursi vs. İstiklal harbi kahramanlıkları yok sayılarak idamlarla yargılanmış, sürgün edilmiş, zindana atılmış ve itibarsızlaştırılmışlardır. Yeni rejimin patronu, İstiklal harbi bitince, "esas mücadele şimdi başlıyor" demiş ve büyük bir tenkil, kıyım, sürgün, idam tatbikatlarına imza atmıştır. İnönüler, İstiklal mahkemeleri cellatları, militanlar, devlet terörü memurları ise kahraman sayılmışlardır.

Böyle bir anlayış gerçek bir kahraman çıkaramaz, çıkaramamıştır. Avrupa işbirlikçileri kahraman olamaz. Son kahraman adayları; Ekmek için Ekmeleddin, gel bakalım Muharrem, sırtından hançerlenmiş bay Kemal, hırsız Ekrem, yancısı Özgür çocuk, Babala ve Oğuzhan Uğur, Ahbab ve Haluk Levent. İmamoğluna ikinci Atatürk bile dediler. Gel bakalım Muharrem sarayın adamı ve pornocu çıktı. Bay Kemal'de meğersem sarayın adayıymış, ama kazansaydı şimdi cumhurbaşkanımızdı. Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ve ekibinin kahramanlıkları, fedakarlıkları, insaniyetleri unutulacak cinsten değildir!

Kahraman denince, pek insaniyetli, müşvik, fedakâr ve Kemalist sanatçıları ihmal etmek olmaz. Deprem zamanı ne kadar üzüldüler, Ahbab ve Haluk Levent ve B(k)abala ve Oğuzhan Uğur ile birlikte ne kadar ağladılar, rol kestiler, didindiler. KIZILAY, AFAD ve devlet kurumlarının güvenilmezliklerini, beceriksizliklerini, nasılda kısa zamanda telafi ettiler!

Zira, onların san'atçı duyarlılığı var ya, her türlü takdirin üzerindedir. Ferasetli, modern, çağdaş, kötüyü, sahtekarı, gözünden tanıyan, uyanık, Kemalist seçkinlerdir. Kendi cinslerini çok iyi bilirler. Öyle ya, Haluk'ta sonuçta çok iyi bir sanatçı, Oğuzhan ise televizyoncu değil miydi? Yanlız, benim anlamadığım şu; iyi şarkı söylüyor, iyi rol yapıyor veya sesi güzel diye, neden bir insanın ahlakı da güzel olsun? Hele ki, niye duyarlı olsun?

Bu sanatçılardan uyuşturucu işine karışmamış kaç kişi kaldı? Sahneye donla çıkmak, insanların cinsel tahrikine çalışmak, LGBT ve eşcinselliği yüceltmek, alkolizm, çok eşlilik, kumar bağımlılığı, gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirmek! Gençlere böyle mi örnek oluyorlar? Kemalistiz, CHP'liyiz, AKP'den de nefret ederiz deyince tüm kusurlar, ve iğrençlikler hayra mı tebdil oluyor? Kola kutusu, hela terliği de olsa, oyumuz CHP'ye demek, sanatçı duyarlılığı, modernlik, şevkat ve İnsaniyet midir? Buna işin b.kunu çıkarmak değil de ne denir? Gözünüzü boyayan, karartan, kör eden nedir? Şu tabloda göbeğini kaşıyanlar, makarnacılar ve koyunlar, gerçekte kim oluyor? Bu nasıl bir koftiden özgüven, yanılmazlık, herşeyi en iyi ben bilirimcilik ve sonunda ağlamak, yanıldık, aldatıldık, hainmiş, sahtekarmış hüsranları! Defalarca, tarih boyunca, ısrarla, onulmaz şekilde!

Uğur Mumcu ne güzel tespit etmiş; "Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır" arkadaş, dandik bir Atatürk maskesi her ayıbı, rezaleti, soygunu, hırsızlığı örtebilir mi ya?

Türkiye'de gerçekten örtüyor ama. Haluk Levent'tin profesyonel ve sabıkalı bir dolandırıcı olduğu baştan belgeli ve herkesin malumu idi. Fakat CHP çevrelerine gerçek bir kahraman değilde, Kemalist görünen, Onuncu yıl marşı söyleyen, Türkan Saylanın manevi oğlu Haluklar lazımdı. KIZILAY AFAD, DEVLET, Murat Kurum da kimmiş? CHP, onca büyük şehir belediyesi, Ahbab, vs, değil 500.000 bin, sağlam ve lüks konut; o kadar maket dahi yapmadı ve yapamaz. Fakat CHP için bunun hiçbir önemi yoktur. "Keşke hükümet bunu başaramasaydı da, enkaz altında kalsaydı!" Bu sevinilecek bir başarı değildir! İzmir'de CHP seçmenlerine "belediyenizden memnun musunuz? oyunuz kime?" dendiğinde, "memnun değiliz ancak, b.k içinde de yüzsek CHP'den başkasına oy yok" diyen binlerce İzmirli var. Gerçek bir kahraman değil, sahte bir kahraman, hatta antikahraman onlara yetiyor da artıyor.

Her türlü hırsızlığı, rüşveti, dolancırılığı, yalancılığı, diplomasızlığı örten bir sihirbaz şalı, illizyon var ellerinde! Tayyipe, geleneksel değerlere, bizatihi İslama, karşıysan, Kemalistim diyor ve onuncu yıl marşı söylüyorsan, her türlü defon, sabıkan, görmezden gelinir, bir kahraman adayısın demektir!

Peki kimler asla kahraman olamaz? 15 Temmuzda yırtınırcasına, dar imkanlarla, uykusuz, banyosuz, çırpınanlar. Başta İHH, Beşir, İsmail Ağa, Tügva, Türgev, onlarca cemaat ve tarikat organizasyonları, Ülkü ocakları, Alperen ocakları, İnsan Vakfı, Diyanet Vakfı, Hayrat Vakfı, vs. vs. Hiç görünmediler, bilinmediler. "AFAD ve KIZILAY dahi, devlet kurumu olduğu halde, paraların nereye gittiğini bilmiyoruz, Kemalist H. Levent öyle mi?" dediler. Onlar tanınmadılar ve bilinmediler, zira Allah'ın bilmesini yeterli gördüler! Bir kumarbaz, sahtekar ve hırsız kadar olamadılar! Onuncu yıl marşı da söylemediler. Cumhuriyetin 100. yılını geçtik ya hu, yıllardır bir müzisyen yetiştiremediniz mi?

Sülün Osman, Banker Kastelli, Jet Fadıl, Parsadan, Haluk Levent, bir defa dolandırıp bırakmaz, defalarca istismar eder. Kitle çok müsaittir. Tatlı yalanlar ve Onuncu yıl marşı söyle, ver coşkuyu, ciğerlerini ye!

Kemalist bilinmiyorsan, (CHP'li değilsen), ağızınla kuş tutsan faydasız, Kemalist ve CHP'li (şimdi Yeni Rakılı) isen yardımları iç etmen, kumarbazlığın, rüşvet ve dolandırıcılığın dert değil!