0553 313 94 23

Hainlere ağır darbe! Yıl dönümü bahanesiyle hazırladıkları plan suya düştü

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
Hainlere ağır darbe! Yıl dönümü bahanesiyle hazırladıkları plan suya düştü

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasında, operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

05:00'da baskın yapıldı

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümü olması münasebetiyle terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren, geçmiş yıllarda ilimiz genelinde gerçekleşen el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli saldırılara karışan, iştirak eden, haklarında teşhis, ifade beyanı bulunan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 15 Ağustos 2019 günü 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alınmıştır."

Planları deşifre oldu! Van'da PKK'ya operasyon

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:33
  1. Şırnak
  2. PKK
  3. operasyon
  4. PKK/KCK
  5. yıldönümü
  6. eylem
  7. molotof kokteylli
  8. kurye
  9. milis
  10. işbirlikçi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'dan şoke eden açıklama!
    1. Kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'dan..
    2. Kurban Bayramı dönüşü trafik denetimi
    3. FETÖ şüphelisi eski polislere hapis..
    4. Turgut Özal Tabiat Parkını bayramda 72..
    5. Tekirdağ'da nakliyesi için anlaştı,..
    6. Tatil için yeni bir alternatif
    7. Siz, siz olun bu gıdaları açken..
    8. İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e..
    9. Hayatının hatasını yaptı! Genç kızın..
    10. Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem..
    11. MESKİ, Tarsus’taki sorunları çözmek..
    12. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    13. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    14. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    15. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    16. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    17. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    18. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    19. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    20. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    21. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    22. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    23. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    24. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    25. Bursa’da gazimizi darp eden..
    26. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    27. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    28. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    29. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    30. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu