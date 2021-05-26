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Gündem Hainlerden geriye bunlar kaldı
Gündem

Hainlerden geriye bunlar kaldı

Jandarma Genel Komutanlığı Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 19:26:00 -
Hainlerden geriye bunlar kaldı

YENİ AKİT/ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden geriye kalan silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin görüntülerini paylaştı.

Yurt içinde faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik kararlı ve başarılı operasyonlar devam ederken jandarma da etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını ve ele geçirilen malzemeleri açıklamaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Jandarma Komando Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.” denildi.

Diğer bir paylaşımda da, “Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda;

Koyu onay işareti2 piyade tüfeği,
Koyu onay işareti10 şarjör,
Koyu onay işareti3 el bombası,
Koyu onay işareti1 lazermetre,
Koyu onay işareti1 gizlenme ağı,
Koyu onay işareti1 kamera ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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