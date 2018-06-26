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Hainler Türk bayrağı asılı markete saldırdı!

Antalya’da 24 Haziran gecesi Türk bayrağı ile ‘Reis’ yazısı asılı bir markete 30 kişilik bir grup taşlarla saldırdı. 10 dakika sonra markete tekrar gelen hainler bu kez Türk bayrağını yakmaya çalıştı.

26 Haziran 2018 Salı 21:34

Antalya’da 24 Haziran gecesi camında Türk bayrağı ile ‘Reis’ yazısı asılı bir markete 30 kişilik bir grup taşlarla saldırdı. Aynı gurubun olaydan 10 dakika sonrası geldiğini ve bu sefer benzin bidonlarıyla Türk bayrağı ile yazıyı yakmaya çalıştığını öne süren market sahibi, "Bayrağın ve yazının olduğu yere taşlar yağdı, 5 kiloluk benzin bidonu attılar. Bizim karşılık verme şansımız yoktu. Cumhurbaşkanımızın yazısını bile çekemiyorlar" dedi.

Olay, 24 Haziran gecesi saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek'e (55) ait bir markette meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, market sahibi Nuri Zeybek ile 4 akrabasının bulunduğu marketin önünden konvoy halinde 30 kişilik bir grup geçti. Marketin camında asılı Türk bayrağı ile Reis yazısını gördükten sonra duran grup, çevreden aldıkları taşlarla işyerini taşlamaya başladı.

MARKET İÇERİSİNDEN ÇIKAMADILAR

Özellikle bayrak ve yazının olduğu yeri taşlayan saldırganlar, markete büyük hasar verip araçlarına binerek kaçtı. Bu sırada market içerisinden çıkmayan Zeybek ve yakınları, neye uğradıklarını şaşırdı.

BAYRAK VE YAZININ OLDUĞU YERLERE BENZİN BİDONU ATTILAR

Yaşadıklarını anlatan market sahibi Nuri Zeybek, olaydan 10 dakika sonra aynı grubun tekrar gelip, Türk bayrağı ve ‘Reis’ yazısının olduğu yere benzin bidonlarını fırlattıklarını, ardından çeşitli patlayıcılarla marketi yakmaya çalıştıklarını söyledi. Zeybek, "Bayrağın ve yazının olduğu yere taşlar yağdı, 5 kiloluk benzin bidonu attılar. Bidonlarda benzin vardı yere döküldü ama yanma olayı olmadı. Pislik yapacaklar diye içeriden çıkmadık. Bizim karşılık verme şansımız yoktu. Cumhurbaşkanımızın yazısını bile çekemiyorlar" diye konuştu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Markete saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, işyerinin önüne araçlarıyla gelen kalabalık grubun, bir müddet bekledikten sonra araç ve yerlerden aldıkları taşları markete attıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Öte yandan polisin başlattığı çalışma sonrası ise 1 şüphelinin gözaltına alındığı, gruptaki diğer şahısları yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:34
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • hidayethidayet1 gün önce
    bu insanlar vatandaşlıktan çıkarılmalı
  • Ömer halis Ömer halis 1 gün önce
    CHPKK BAŞINDAKİ ALÇAKBAY KEMAL SAVUNDUĞUN İTLERİ GÖR VE YAPTIĞINLA ÖVÜN.AL BAYRAĞIMIZA YAPILAN ÇİRKİN SALDIRILARA KARŞI CEZALAR AĞIRLAŞTIRILMALI TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE TÜRK BAYRAĞINA KARŞI YAPILAN KALLEŞÇE SALDIRILAR AFFEDİLMEMELİ BU ÇOK BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK.
  • Ömer halis Ömer halis 1 gün önce
    CHPKK BAŞINDAKİ ALÇAKBAY KEMAL SAVUNDUĞUN İTLERİ GÖR VE YAPTIĞINLA ÖVÜN.AL BAYRAĞIMIZA YAPILAN ÇİRKİN SALDIRILARA KARŞI CEZALAR AĞIRLAŞTIRILMALI TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE TÜRK BAYRAĞINA KARŞI YAPILAN KALLEŞÇE SALDIRILAR AFFEDİLMEMELİ BU ÇOK BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK.
  • Abdullah.Abdullah.1 gün önce
    Alacaksın eline .... teröristlerin üstüne.
  • ALİALİ20 sa önce
    vatanımızın askerine polisine kurşun sıkan şehit eden kamuya zarar veren hdp ile chp zaten 1983 den beri işbaşındalar inönünün nifak tohumları.........
  • Orada feto enigi vardirOrada feto enigi vardir1 gün önce
    Orada sozde iyi partili bi feto enigi olmasa teroristler o saldiriya cesaret edemezdi. %100 onlara bilgi veren bi fetocu vardir
  • TNBTNB1 gün önce
    işin içinde POLİS de var. KEPEZ DE POLİS ŞAİBELİ. pkk ile ortak çalışıyor. Polis in bir ucu MeralAkşener de, bir ucu pkknın elinde . . .
  • Orada feto enigi vardirOrada feto enigi vardir1 gün önce
    Orada sozde iyi partili bi feto enigi olmasa teroristler o saldiriya cesaret edemezdi. %100 onlara bilgi veren bi fetocu vardir
  • HarunHarun1 gün önce
    Bunlardan bir kacini gebertinki obur kopeklere ders olsun sag almayin herseyi bizmi ogretecegiz vurun gebertin eline bir bicak tutusturun bunlarla terbiyemi olscagiz yada nefsi mudaafaya izin verin gdbertene ceza vermeyin bakin ne oluyor
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