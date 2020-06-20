Hainler kaçacak delik arıyor…
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden PKK/PYD terör örgütü üyelerinin nasıl kaçtığını gösteren bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedeflerin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından, Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonuna ilişkin yeni görüntüler paylaşılırken, "Hainler kaçacak delik arıyor. PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekâtıyla yeni hedefleri ele geçirdi" açıklaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince Tatvan kırsalında hava destekli faaliyet yürütüldü.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.