Hainler birbirine düştü! İhanet ektiler ihanet biçiyorlar

FETÖ adlı ihanet ve terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen sonrasında örgütün başına kimin geçeceğine yönelik hesaplar yüzünden, ihanet örgütü içinde tam bir iç savaş yaşanıyor. Adeta ihanetin mirası paylaşılamıyor. FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’in küçük kardeşi Mesih Gülen’in oğlu Ebuseleme, sosyal medyada çeşitli açıklamalar yapmaya devam ederken, örgüt içinden değişik tepkiler alıyor. Bazıları itiraf olarak görülen paylaşımlar sonrası firari FETÖ mensubu Önder Aytaç ile Gülen’in özel doktoru Kudret Ünal, Emre Uslu ve Ekrem Dumanlı gibi isimler karşı karşıya geldi.

Adı yaptığı spordan çok terör örgütü FETÖ ile anılan basketbol oyuncusu Enes Freedom Kanter yaşanan gelişmeler üzerine geçen günlerde, örgüte 110 milyon dolar bağış yaptığını, kendisinin ne ev ne araba alacak parası kalmadığını, kiralık küçük bir evde yaşadığını iddia etmişti.

Bazı örgüt üyesi sosyal medya kullanıcıları, Kanter’e bu açıklamanın örgüt tabanının bağış konusunda teşvik edilmesi için Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ekibi tarafından yaptırıldığını iddia ederken, bazı yorumcular ise Kanter’in aslında, Ebuseleme Gülen’in söz konusu isimlerin himmet paralarını çaldığı açıklaması üzerine, yaptığı bağış miktarının kayda geçmesi amacıyla dillendirdiğini savunmuştu.

Adil Öksüz, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Dr. Ali ve Cevdet Türkyolu gibi örgütün üst karar mekanizmasında (Âli Heyet) bulunan isimlerin aylar öncesinden darbe girişimini bildikleri ve darbeye giden süreçte rol aldıklarını dile getiren Ebuseleme Gülen, Öksüz’ün aynı dönemde kendisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Pislik içinde, kötü, katil, hırsız, şeytan gibi gösteren bir bilgisayar oyunu hazırlamasını istediğini” belirtti.

‘Yeğen Gülen’ önce kendilerinden birine, yurt dışında kaçak yaşayan ve ‘FETÖ’ye muhalif’ rollerine soyunma görevindeki FETÖ’cü gazeteci Ahmet Dönmez’e 2 saatlik görüntülü bir röportaj verdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftlikten başka yere götürüldüğünü duyuran yeğeni Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz ile ilgili de önemli itiraflarda bulundu. Gülen, Fetullah Gülen’in darbeden önce kendisine “Yakında Türkiye’deki bütün kurumlar el değiştirecek. Hepiniz çok iyi yerlere geleceksiniz. Bunu (darbeyi) yapanların asla bizim adamlarımız olduğunu söylemeyin” dediğini anlattı. Örgütün resmi internet sitesi olarak kullandığı Herkul.org üzerinden dün elebaşı Fetullah Gülen’in bir kare fotoğrafı paylaşılarak öldüğü söylentileri bastırılmaya çalışılırken, fotoğrafın Gülen’in önündeki sehpada “yeni içilmiş görünen Türk kahvesi fincanıyla” kadraja alındığı dikkatten kaçmadı.

FETÖ’de liderlik konusunda son söz ABD'dedir

FETÖ’de yaşanan son gelişmeleri akit’e değerlendiren Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRKDEGS) Başkanı, Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Örgüt içerisinde umduğu imkan ve nüfuz alanını elde edemeyen gruplar rekabet içerisinde oldukları grupların kirli çamaşırlarını ortaya dökerek FETÖ elebaşından sonraki liderlik yarışında ABD ve İsrail gibi odaklara ben de bir güç ekseniyim mesajı veriyorlar. Bu yarış içerisinde de ABD ve İsrail’in güdümünden çıkılmaması için FETÖ elebaşı bilinmeyen bir yere götürüldü. Böylece FETÖ elebaşından elde edilecek ses, video ya da yazılı bir kayıt ile örgüt içerisinde ABD ve İsrail çıkarlarına en uygun ve terör/casusluk alanında en çok kim liyakata sahipse örgütün başına da o geçirilecektir. Örgüt yöneticileri de pastadan daha çok pay alabilmek için örgütün yıllardır saklamaya çalıştığı kirli çamaşırları tek tek ifşa etmeye ve alttan alta tehditlere de başladı. Örgüt yöneticileri arasından çıkan itiraflarda arasında en dikkat çekici ve önemli olgu ise; 15 Temmuz darbe girişimini su götürmez bir şekilde FETÖ’nün gerçekleştirdiği itirafıdır. Bu konunun bizzat örgüt yöneticileri tarafından gündeme getirilmesi de FETÖ’nün inkar politikasının çöküşüdür.

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Türkiye'de suyu bulandırma girişimleri olacak

“Gülen sonrası yeni lider veya liderler, örgütün stratejik hedeflerinde ve yöntemlerinde değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler, örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerdeki operasyonlarını ve taktiklerini etkileyecektir. Bu nedenle örgüt bu süreçte suyu daha da bulandırmak ve Türkiye’de hatta dünyada karmaşa, kargaşa ve kaos çıkararak gözleri kendi üzerinden çekmek için ciddi faaliyetlere girişecektir. Bu noktada çok uyanık olmak gerekmektedir. Her ne olursa olsun FETÖ’deki liderlik meselesinde son söz ABD’dedir. FETÖ çok uzun yıllar CIA yapısına entegre faaliyetler yürütmüş terör ve casusluk örgütüdür. Bu örgütün liderliği de yine ABD ve CIA tarafından belirlenecek ve örgüt ABD çıkarları doğrultusunda Türkiye karşıtı bir aparat olarak kullanılmaya devam edilecektir” görüşünü dile getirdi.

Örgütte kaos hakim

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe de şunları söyledi: “Örgüt kendi içinde hesaplaşma içerisinde ve Fetullah Gülen sonrası ayakta kalabilme ve mevcut gücü paylaşma çabasında. Gülen’in nerede olduğuna dair bir bilgi de mevcut değil. Örgütte kaos oluşmuş durumda. Yeğeninin açıklaması örgütün yapısı ve niyetinin ne olduğunun açık göstergesidir. Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi konusu ise başlı başına üzerinde tartışılacak bir husus. Ve asla Türkiye’nin kabul etmemesi gerekir. Çünkü yargılama süreci, onun hapiste tutulması gibi hususlar örgütü ülke içinde tekrar gündeme oturtur ve sempatizan kazandırır. Bulunduğu yerde kalması daha iyi. Ayrıca böyle bir niyeti olsa bile ABD bugüne kadar neden iade etmedi de şimdi iade ediyor? Böyle bir plan varsa, Türkiye ile ne konuşuldu? Türkiye’nin bölgesel politikaları ABD’yi oldukça rahatsız ediyor. Bu politikalarla ilgili bir şey koparmadan ABD iade etmez. Bu gibi kişiler ABD için kullanılıp bir kenara atılan aktörlerdir. Miadı dolunca terk ederler ama karşılığında bir şey almadan asla terk etmezler.”

FETÖ ile ne zaman CIA’in işi biter, FETÖ o zaman biter!

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat ise şu görüşleri ifade etti: “Fetoş’un yeğeni olan Ebuseleme Gülen’in açıklamalarına göre Fetoş artık bitkisel hayatta ve içerdeki bir klik tarafından kaçırılmış. En başta şunu ifade edelim; FETÖ oluşumu ile ne zaman CIA’in işi biter, FETÖ o zaman biter. Kanaatimce henüz işleri bitmedi, her ne kadar operasyonları akamete uğramış olsa da.”

“Bundan sonrası için ne olabilir?” sorusunu cevaplayan Fırat, “FETÖ yapısı birkaç parçaya ayrılacaktır. Orada kalıp CIA’in ve başka istihbarat örgütlerinin menfaatlerine uygun hareket edenler ve kitlelerini motive etmek için yeni mağduriyetlere ve ajitasyona yol vereceklerdir. Zengin kesim ve yönetici olanların çoğu kaçmış vaziyetteler. FETÖ elebaşından sonrası için devletin de yeni bir proje ve yöntemle bu ihanet örgütüyle mücadeleye devam etmesi gerekir. Unutulmasın FETÖ bu işi tek başına yapmamıştır” şeklinde konuştu.