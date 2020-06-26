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Gündem

Hainin propagandasını yayınından kaldırdı! Cüneyt Özdemir’den meslektaşlarına hodri meydan

Yaptığı youtube yayınlarıyla dünyanın farklı noktalarından farklı isimlerini konuk eden Cüneyt Özdemir’e linç kampanyası başlatıldı. Süleymaniye'de yaşayan Bestoon Khalid isimli bir gazeteciyi yayına alan Özdemir TSK’ya atılan iftiralar üzerine o bölümleri kaldırdı. Özdemir eleştiriler sonrası meslektaşlarına öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 08:51:00 -
Hainin propagandasını yayınından kaldırdı! Cüneyt Özdemir’den meslektaşlarına hodri meydan

Yayınlarında Amerika'dan Asya'ya farklı ülkelerin gündemlerinde ne olduğunu gösteren Cüneyt Özdemir, son olarak Süleymaniye'de yaşayan Bestoon Khalid isimli bir gazeteciyi canlı yayınına konuk aldı.

Süleymani'ye'den Türkiye'ye bilgi akışının sıfır olduğunu vurgulayan Özdemir, "Orada ne konuşuluyor" diye sordu. Khalid ise bu sorunun üzerine terör örgütü PKK'nın servis ettiği yalanları söylemeye başladı.

TSK sivilleri vuruyor yalanı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği Pençe Kaplan Operasyonu'nun gündemde olduğunu belirten Khalid, Türk askerini bölgede 3 günde 6 sivili öldürmekle suçladı.

Bestoon Khalid, "3 gündür en çok konuşulan konu, Türk medyasına gerçeği yansımıyor. Bu operasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden sivil vatandaşlar. Türkiye'nin PKK hedeflerini vurduğu operasyonların sonucunda 3 günde 6 tane sivil insan hayatını kaybetti" ifadeleriyle terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı.

Mehmetçik'e suçlama kaldırıldı

Cüneyt Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamak için PKK'lı teröristlerin ortaya attığı bu yalanların söylendiği kısımları videodan çıkardı.

Linç kampanyası

Sosyal medyada PKK propagandası yapan hesaplar Cüneyt Özdemir'e yönelik linç kampanyası başlattı. Özdemir, konunun haberleştirilmesi üzerine Twitter hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

"Vatandaş gazeteciliğine örnek olarak yaptığımız dünyadan bağlantıların olduğu bir yayında Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ile ilgili sonradan 'teyit edemediğimiz' ve 'doğrulatamadığımız' bilgiler verdi. Avukatlarımızın uyarısı ile bu bölümü yayından kaldırmak zorunda kaldık.

"Kaldırdığımız için bizi eleştiren meslektaşlarım..."

Bizim bu bölümü kaldırdığımız için bizi eleştiren Türkiye sınırları içinde gazetecilik yapan meslektaşlarıma çok basit bir önerim var; buyrun bu haberleri kendi kanallarınızdan ya da hesaplarınızdan siz yayınlayın. Gazeteci arkadaşımız eminim hepinizin kanalına çıkıp anlatacaktır!"

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