Haine, kahpeye, kalleşlere bitmeyen kabus! Gökyüzü kartallarından 4 av daha
Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatı ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği ifade edildi.