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Ekonomi Hainan Serbest Ticaret Limanı’nda piyasa varlığı sayısında artış
Ekonomi

Hainan Serbest Ticaret Limanı’nda piyasa varlığı sayısında artış

Çin’in güneyinde yer alan Hainan Serbest Ticaret Limanı’nda son iki yıl içinde piyasa varlığı sayısının 1 milyondan fazla artış gösterdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 16:02:00 -
Hainan Serbest Ticaret Limanı’nda piyasa varlığı sayısında artış

Yeni Akit  Ankara

Hainan Serbest Ticaret Limanı İnşası Genel Planı’nın hayata geçirildiği son 2 yıl içinde, işletmelerin bu limana olan yatırım ilgisinin yüksek olduğu, piyasa varlığı sayısının hızla arttığı, yaklaşık 2 yıl içinde limanda faaliyete yeni başlayan piyasa varlığının 1 milyonu aştığı, Hainan Serbest Ticaret Limanı’nın bu sayıyla 28 aydır ülke genelinde birinci sırada yer aldığı belirtildi.

Verilen bilgilere göre, Hainan Serbest Ticaret Limanı’nda toplam piyasa varlığı sayısı Ağustos sonu itibarıyla 2 milyonu aştı.

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