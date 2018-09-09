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Hain tuzağı Mehmetçik'in dikkati önledi

Şırnak’a bağlı İdil ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerce yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

09 Eylül 2018 Pazar 17:21
Hain tuzağı Mehmetçik'in dikkati önledi

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında İdil-Midyat karayolunun Yayvantepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.

İki oksijen tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirilerek etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:21
  1. Şırnak
  2. idil
  3. el yapımı patlayıcı

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