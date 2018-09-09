Hain tuzağı Mehmetçik'in dikkati önledi
Şırnak’a bağlı İdil ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerce yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.09 Eylül 2018 Pazar 17:21
Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında İdil-Midyat karayolunun Yayvantepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.
İki oksijen tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirilerek etkisiz hale getirildi.
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