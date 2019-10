Hain Dündar, zalim Esed ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaştıracak kadar alçaldı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Barış Pınarı Harekatı Batı, ABD ve HDP ile birlikte FETÖ'cü vatan hainlerinin de panik yaşamasına sebep oldu.

FETÖ firarisi olarak sahibi ABD'ye sığınan Can Dündar, Suriye'nin Kuzeyi'ndeki operasyonumuzu an be an takip ederek sosyal medya hesabından değerlendirtmelerde bulunuyor.

Şanlı Türk Ordusu'nun terör unsurlarına yönelik operasyonunu " 'Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlama' iddiasıyla Suriye’ye giren Türk Ordusu' diye anlatan FETÖ'cü hain, paylaşımında şunları söyledi:

"Suriye Ordusu, 'Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlama' iddiasıyla Suriye’ye giren Türk Ordusu’na karşı, 'Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak' için harekete geçti.

Suriye devlet ordusunun, çok yakında Türkiye destekli 'Suriye milli ordusu' ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor."

Her paylaşımında Türk kanı taşımadığını açıkça belli eden Dündar, bir diğer paylaşımında da zalim Esed ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayacak kadar küstahlaştı:

"Daha önce Esad’dan kurtulmak için Türkiye’ye sığınan Kürtlerin, bugün Erdoğan’dan kurtulmak için Esad’a sığınması büyük zaferse, kutlu olsun."

Türkiye Can Dündar'ı Çağlayan Adliye'nde uğradığı silahlı saldırıda eşinin arkasına saklanırken tanımıştı.