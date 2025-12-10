  • İSTANBUL
Haidara’dan Karagümrük maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Giriş Tarihi:
Haidara’dan Karagümrük maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Kocaelisporlu Massadio Haidara, Süper Lig’de pazar günü oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması için değerlendirmelerde bulundu. Haidara, müsabakanın zorluk derecesine dikkat çekerek, alt sıralardaki takımların genellikle daha yüksek bir mücadele ortaya koyduğunu, geçmişte kendilerinin de benzer bir süreç yaşadığını hatırlattı. Takımın bu bilinçle sahaya çıkacağını ifade eden Haidara, dikkatli ve disiplinli bir oyun hedeflediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, pazar günü saat 17.00'de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, bugün tam kadro çalıştı. Körfez ekibinde 33 yaşındaki savunmacı Massadio Haidara, antrenman öncesinde soruları yanıtladı.

Karagümrük maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Haidara, "İnsanların düşündüğü gibi kolay bir maç olmayacak. Belli haftalar önce biz de o sıralardaydık. O sıralardaki takımlarla oynayınca; daha fazla mücadele ediyorlar, bizim yaptığımız gibi. Bizim için zor maç olacak" dedi.

"Uyum sağladık ve özgüvenimiz arttı"

Takımın yükselen grafiğini oyuncular arasındaki uyuma bağlayan Haidara, "Sezon başından beri çok geliştik. Neredeyse takımın yarısı yeni transfer olmuştu ve uyum sağlamamız zaman aldı. Sonra da özgüvenimiz arttı ve iyi işler yapmaya başladık. Hala bazı eksiklerimiz olsa da iyiden iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Benim adaptasyon sürecim de iyi gitti. Neredeyse tamamladım. Bu süreçte hocamdan çok destek aldım. Sorular sordum ve o da bana anlattı" şeklinde konuştu.

"Türkiye Ligi daha fiziksel ve hızlı oyuncular var"

Süper Ligi diğer liglerle kıyaslayan Massadio Haidara, farkın Türkiye'de ligin daha fiziksel olduğunu söyleyerek anlattı. Haidara, "Farklı ülkelerde oynadım. Türkiye Ligi, biraz zor bir lig. Her ligin zorluğu var ancak burada da farklı liglerden, farklı farklı oyuncular var. Türkiye Ligi daha fiziksel ve burada daha hızlı oyuncular var. Buna göre çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kupayı ciddiye alıyoruz. Grup aşaması da zor olacak"

Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili fikirlerini de paylaşan deneyimli oyuncu, "Aslında baktığımızda kupa Avrupa'ya gitmek için en iyi ve kısa yol gibi görünüyor. Biz de bu konuyu ciddiye alıyoruz. Almamız da gerekiyor zaten. İlk oynadığımız kupa maçında bunu gösterdik. Grup aşamasında da zor olacağını düşünüyorum" dedi.

"Taraftarımız muhteşem, onların önünde oynamaktan keyif alıyoruz"

Son olarak Kocaelispor taraftarına değinen ve muhteşem olduklarının altını çizen Massadio Haidara, "Taraftarımızın muhteşem olduklarını söyleyebilirim. Galibiyet alamadığımız dönemde bile yanımızda oldular. Galibiyet almaya başladıktan ve işler iyi gitmeye başladıktan sonra da desteklerini artırdılar. Biz onların önünde oynamaktan büyük keyif alıyoruz" sözlerini kaydetti.

