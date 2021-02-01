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Dünya Haham cenazesinde virüs cirit attı!
Dünya

Haham cenazesinde virüs cirit attı!

Kudüs'teki bir din okulunun başkanı olan İsrailli Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Polisin ve yetkililerin uyarılarına kulak asmayan binlerce kişi ise korona salgınına yenik düşen hahamın cenazesine katıldı. Törende çekilen fotoğraflar, büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 22:58:00 -
Haham cenazesinde virüs cirit attı!

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in durumu, hafta sonu ağırlaştı. İsrail Ultra-Ortodoks toplumunda güçlü bir ses olarak tanınan ve "Yeşivaların başlarının büyüğü" olarak bilinen Soloveitchik, yapılan tüm müdahalelere rağmen 99 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Virüsü hiçe sayıp cenaze törenine katıldılar

Din adamının koronavirüsten yaşamını yitirmesine rağmen dün öğlen saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Yetkililer, halkın cenazeye katılmasının doğru olmadığı yönünde uyarılar yaptı. Tüm uyarılara rağmen cenazeye on binlerce kişi katılınca, ortaya akılalmaz görüntüler çıktı.

Törenden geriye; binlerce siyah giysili Ultra-Ortodoks İsraillinin Haham Soloveitchik'in cenazesinde görüntülendiği bu fotoğraflar kaldı:

 

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