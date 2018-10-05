THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Hagi'den Galatasaraylıları üzen itiraf: Pişmanım...

Son şampiyon Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi, sarı-kırmızıları üzecek bir itirafta bulundu. Hagi, "Benim en büyük idollerimden biri olan Kevin Keegan o zamanlar beni istiyordu. Ancak Galatasaray daha iyi bir para teklif etmişti. Bu yüzden teklifi reddettim ancak pişmanım" dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 17:53
Hagi'den Galatasaraylıları üzen itiraf: Pişmanım...

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden "Karpatların Maradona"sı lakaplı Gheorghe Hagi, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında gündeme bomba gibi düşen itiraflarda bulundu.

Romanya Ligi ekiplerinden Viitorul Constanta'nın hem sahibi hem de teknik direktörü olan Hagi, Telekom Sport'a verdiği röportajda geçmişte yaptığı transfer tercihlerinden ötürü yaşadığı pişmanlıkları dile getirdi.

"Galatasaray'a gelmeden önce..."

1996 yazında Cim Bom'a imza atmadan önce Newcastle United'dan ciddi bir teklif aldığını belirten Hagi, "Benim en büyük idollerimden biri olan Kevin Keegan o zamanlar beni istiyordu. Ancak Galatasaray daha iyi bir para teklif etmişti. Bu yüzden teklifi reddettim ancak pişmanım." ifadelerini kullandı.

Rumen efsane, 1994 yılında Barcelona'ya transfer olmadan evvel de Tottenham Hotspur'un kendisini istediğini ancak tercihini Barça'dan yana kullandığını söyledi. 53 yaşındaki Hagi, eline geçen fırsatlara rağmen kariyeri boyunca hiç İngiltere'de oynamamış olmasının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti. (Fanatik)

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:53
  1. Galatasaray
  2. Gheorghe Hagi
  3. Hagi
  4. Kevin Keegan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Annenin sesi ve kokusu bebeğin tek güvencesi
    1. Annenin sesi ve kokusu bebeğin tek..
    2. Naneli kuru cacık tarifi
    3. Avrupa Konseyi'nden Hırvatistan'a..
    4. Ceylanpınar'da silahlı kavga: 4 kişi..
    5. Ahşaptaki su lekeleri nasıl engellenir?
    6. Putin'den ABD tehdidine gözdağı!
    7. Diyanet'ten "Devletin suçluyu affetme..
    8. Bitlis merkezli terör operasyonu: 5..
    9. Bu hastalık kadınlarda daha çok..
    10. AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme..
    11. Beyaz plastik eşyalar nasıl temizlenir?
    12. Haydar Baş'a mahkemeden kötü haber!
    13. Ülsere neden olan faktörler nelerdir?
    14. Hagi'den Galatasaraylıları üzen..
    15. Hediye edilen uçak, test uçuşu için..
    16. Cep telefonu temizliği nasıl yapılır?
    17. Antalya'da ambulanslar peş peşe okula..
    18. Evimizi nasıl aydınlatalım?
    19. İstanbul Beykoz'da selin yaraları..
    20. Trabzon'daki sel günlük hayatı etkiledi
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı