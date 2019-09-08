Hagi asist yaptı Romanya kazandı! 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya, Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone'nin 90 dakika oynadığı maçta Malta'yı 1-0 mağlup etti.

EURO2020 Elemeleri F Grubu 6. maçında Romanya, sahasında grubun zayıf ekibi Malta'yı konuk etti. Romanya, zorlandığı maçta Malta'yı 1-0 mağlup etti. Romanya'ya galibiyeti getiren gol, 47. dakikada Puscas'tan geldi. Golün asistini ise Ianis Hagi yaptı. Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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