Hagi asist yaptı Romanya kazandı!
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya, Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone'nin 90 dakika oynadığı maçta Malta'yı 1-0 mağlup etti.08 Eylül 2019 Pazar 23:47
EURO2020 Elemeleri F Grubu 6. maçında Romanya, sahasında grubun zayıf ekibi Malta'yı konuk etti. Romanya, zorlandığı maçta Malta'yı 1-0 mağlup etti.
Romanya'ya galibiyeti getiren gol, 47. dakikada Puscas'tan geldi. Golün asistini ise Ianis Hagi yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.
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