Hager, “Yapılarda Dönüşüm Zirvesi’nde sürdürülebilir çözümlerini sergiledi

Akıllı evler, bina otomasyonu, güvenlik ve kablo sistemleri ile enerji yönetim ve dağıtım sistemlerine öncülük eden Hager, Yıldız Teknik Üniversitesi & Odaklı Grup iş birliğiyle ve “Sürdürülebilir Dönüşüm” ana temasıyla düzenlenen “Yapılarda Dönüşüm Zirvesi”nde ziyaretçilerini ağırladı. En yeni tasarımlarını sektör profesyonelleri ile buluşturan Hager, binalara şarj istasyonlarının entegrasyonu ve yönetimine dair çözümleriyle yoğun ilgi gördü.

Yapıların sürdürülebilirliği ve geleceğe yönelik planlamalar öne çıktı

Sektör ve iş ortaklarıyla bir araya geldikleri etkinlikleri önemsediklerini belirten Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, zirveyle ilgili açıklamalarında "Hager olarak “Yapılarda Dönüşüm Zirvesi”nde inşaat sektörünün güncel durumu ve geleceği üzerine kapsamlı tartışmalara tanık olduk. Zirvenin ana gündeminde, yeni yapıların sürdürülebilirliği ve geleceğe yönelik planlamaları öne çıktı. Özellikle enerji verimliliği ve yeşil bina konseptleri konularına yoğun bir ilgi vardı. Elektrikli araçlar için sunduğumuz bina yapılarına entegre edilen şarj istasyonları ve bu istasyonların yönetimi konuları, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken noktalar arasında yer aldı. Gördüğümüz ilgiden dolayı çok mutluyuz. Hager olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kendini yük dağılımına göre otomatik ayarlıyor

Hager'in 10 yılı aşkın deneyime sahip olduğu araç şarj istasyonları, sadece donanımla değil, uygulama altyapısıyla da öne çıkıyor. Zarif tasarımı ile temel protokollere uyum ve donamının yanı sıra mevzuatları da kapsayan bir sisteme sahip olan Hager araç sarj istasyonları, RFID kartları ile sorunsuz bir kullanım sağlıyor. Ayrıca operatörler tarafından takip edilebilen istasyonlar, yerel sistem sayesinde ölçüm yapılarak yük dağılımını da görmeye fırsat sunuyor. Bu sayede tükettiği enerjiye bağlı olarak kendini yük dağılımına göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.