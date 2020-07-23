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Dünya

Hafter’in kuklasından küstah çıkış! 'Türkiye bize başka seçenek bırakmadı'

Libya'da şer odaklarının temsilcisi darbeci Hafter'e destek veren Tobruk Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Temsilcisi Arif Ali Nayed'den küstah bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 23:20:00 -
Hafter’in kuklasından küstah çıkış! 'Türkiye bize başka seçenek bırakmadı'

Libya'da Hafter kontrolündeki Tobruk Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Temsilcisi Arif Ali Nayed, aşiretlerin Mısır’dan yardım talep etmesine ilişkin, “Çok tehlikeli ama Türkiye’nin kibir dolu saldırganlığı bize başka seçenek bırakmadı.” diyerek skandal bir çıkışa imza attı.

Türkiye’nin Libya’ya yaklaşık 16 bin kişiyi transfer ettiğini iddia eden Nayed, Mısır ile ittifak içerisinde olarak ‘Türk saldırganlığını’ durdurabileceklerini öne sürdü.

Kabileler ülkesi Libya’da siyasetten petrol ticaretine kadar her alanda varlığı hissedilen aşiretler, 2011’de Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından başlayan iç savaşta da önemli rol oynuyor.

Hafter güçleri, Nisan 2019’da başkent Trablus’a operasyon düzenlemeden önce ülkenin güneyindeki aşiretlerle anlaşma sağlamıştı.

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