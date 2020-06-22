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Dünya

Hafter'in hezimeti sonrası Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Planımız tutmadı

Yunanistan'ın Rusya'nın Libya'da Türkiye'yi engelleyeceği yönünde düşüncesinin olduğunu söyleyen Yunan politikacı Angelos Syrigos, "Ancak işler Yunanistan'ın düşündüğü gibi gitmedi. Tam aksine Türkiye, Batı Libya'da zaferini taçlandırdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 17:57:00 - 2020-06-22 18:51:04
Hafter'in hezimeti sonrası Yunanistan'dan bomba Türkiye itirafı: Planımız tutmadı

Yunan politikacı Angelos Syrigos, Libya'da yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu. Libya'nın Türkiye için tarihi bir öneminin olduğundan bahseden Syrigos, "Libya, Türkiye için özel bir yere sahip. 1912'de Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybedilen son Afrika bölgesiydi. Nüfusun sadece% 4-5'i Osmanlı askerlerinden geliyor. Onlar da Türk olmaktan gurur duyar." açıklamasında bulundu.

"Türk planları Sisi için bir tehdit"

Syrigos, "Libya, modern Türk planlamasında da özel bir yere sahip. Bu da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Yunanistan'ın planı tutmadı

Yunan politikacı Syrigos, "Yunanistan’ın Hafter’i destekleyen Rusya’nın Türkiye’yi Libya'da engelleyeceği yönünde düşüncesi vardı. Ancak işler Yunanistan’ın düşündüğü gibi gitmedi. Tam aksine Türkiye, Batı Libya’da zaferini taçlandırdı" açıklamasında bulundu.

star.com.tr

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

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Libya son durum haritası 2020

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