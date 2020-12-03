  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti
Aktüel

Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in, kaçırdığı paralarla ABD'de aralarında at çiftliğinin de bulunduğu milyonlarca dolar değerinde mal varlığı edindiği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:42:35 -
Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti

ANKARA (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in, kaçırdığı paralarla ABD'de aralarında at çiftliğinin de bulunduğu milyonlarca dolar değerinde mal varlığı edindiği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'da 1980'lerde Kaddafi’yi devirmek için yürütülen çalışmalara liderlik eden Hafter, başarılı olamayınca ABD'ye kaçtı.

Burada 20 yıl boyunca yaşayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in, ABD'de milyonlarca dolarlık mal varlığı edindiği belirlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümetine başkaldıran Hafter'in Libya'dan kaçırdığı paralarla ABD Virginia'da 17 mülk satın aldığı, mülklerin tamamının kendi adına kayıtlı olduğu belirtildi.

Mal varlıkları arasında Great Falls'ta 2,5 milyon dolar değerinde 5 bin 600 metrekarelik bir ev, Falls Church'ta bir apartman dairesi ve bir çiftlik evi bulunan Hafter'in bu mülklerden birini alabilmek için 8 milyon dolar nakit ödeme yaptığı ifade edildi.

Sözde Libya halkını kurtarma mücadelesi verdiği dönem içinde, Temmuz 2020'de Boyce'ta 700 bin dolarlık at çiftliği satın alan Hafter'in, burada yetiştirilen safkan Arap atlarını Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen uluslararası yarışlarda koşturduğu öğrenildi.

Öte yandan, Libyalı yetkililer, bazı Batılı ülkeler ile bölge ülkelerinin Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıları desteklerken çoğu uluslararası aktörün de darbeci generalin saldırılarına sessiz kaldığına işaret etti.

Türkiye'nin Trablus'a yönelik saldırıları durdurmak için başlattığı müdahale olmasa Hafter'in Trablus'u alıp kendini diktatör ilan etmesinin kaçınılmaz olacağını belirten yetkililer, çocuk, kadın demeden yüzlerce masum kişiyi öldüren Hafter’in sadece savaş suçu işlemediğini, aynı zamanda yasal olmayan yollardan mal varlığı edindiğini kaydetti.

Libyalı yetkililer, bu iki suçun da hesabının sorulacağını, bu konuda gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! İşte Abdullah Gül’ün Saddam Hüseyin’e yazdığı o gizemli mektubun ayrıntıları

Dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün “Bir gün açılınca ne kadar tarihi olduğu anlaşılacak” dediği, Saddam Hüseyin’e gönderilen o gizemli mektub..
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2..
BAE'nin Türkiye kararı, Suudi Arabistan'ı rahatsız etti

BAE'nin Türkiye kararı, Suudi Arabistan'ı rahatsız etti
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay