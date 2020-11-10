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Dünya Hafter'i eleştirmişti! Kadın avukat sokak ortasında öldürüldü
Dünya

Hafter'i eleştirmişti! Kadın avukat sokak ortasında öldürüldü

Sosyal medyadan yaptığı yayınlarda darbeci Hafter'i eleştiren Libyalı kadın avukat ve aktivist Henan el-Berasi, Bingazi’de sokak ortasında uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:33:00 -
Hafter'i eleştirmişti! Kadın avukat sokak ortasında öldürüldü

Libya basınında çıkan haberlere göre, kadın hukukçu Berasi, Bingazi şehir merkezindeki 20'nci caddede arabasından çıktığı sırada, içinde silahlı kişilerin bulunduğu 3 araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Darbeci Hafter'i eleştirmesinden 24 saat geçmemişti

Berasi, sosyal medyada yayımladığı ve çokça paylaşılan videolarında, ülkenin darbeci Hafter kontrolündeki doğu bölgesindeki sözde yetkilileri yolsuzluk ve yasa dışı zenginlikle suçluyor, onlara karşı cesur çıkışlarıyla tanınıyordu.

Libyalı kadın hukukçu ve aktivist, 27 binden fazla takipçisi bulunan Facebook hesabından yakın zamanda paylaştığı bir videoda, Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in general rütbesi almasını eleştirmişti.

Berasi, söz konusu videoda, "çok sayıda sıradan asker rütbe almak için uzun zamandır beklerken, Hafter'in oğlunun genç yaşında nasıl birden yüzbaşılıktan generalliğe yükseldiğini anlamadığını" ifade etmişti.

Kadın hukukçunun ölüm haberi, videoyu yayınlamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden geldi.

Berasi ayrıca, yakın zamanda Hafter'in sözde İçişleri Bakanı'nı da eleştirerek, bu kişiye bağlı silahlı kişilerin kızını öldürme girişiminde bulunduğunu duyurmuş ve Hafter'e bağlı bu güçleri "çeteler" olarak nitelendirmişti.

Avukat Berasi suikastı, kaçırılan milletvekili Sergiva'yı hatırlattı

Berasi, Hafter milislerinin kontrolündeki Bingazi'de hedef alınan ilk sembol kadın isim değil.

Libyalı kadın milletvekili Siham Sergiva (57) da Hafter milisleri tarafından geçen yıl Bingazi'deki evinden kaçırılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

17 Temmuz 2019'da evinden kaçırılan kadın parlamenter, Hafter'in Şubat 2019'da başkent Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırılarına ve ülkedeki insan hakları ihlallerine karşı tutumlarıyla öne çıkmıştı.

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