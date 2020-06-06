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Gündem

Hafter'e bir darbe de sağ kolundan geldi

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda, Terhune gibi kritik kentlerde kontrolü sağlamasının ardından kritik bir gelişme yaşandı. Hafter'e bir darbe de Batı Libya'da koordinasyondan sorumlu Tümgeneral İdris Madi'den geldi. Madi, " Hafter'e verdiğim destek ve görevimi bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarımı UHM çatısı altında birleşmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:41:00 -
Hafter'e bir darbe de sağ kolundan geldi

Birleşmiş Milletleri (BM) tarafından tanınan Libya Mutabakat Hükümeti'nin ( UMH) son günlerde Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter'’in Trablus Uluslararası Havaalanı’nda, Terhune gibi kritik kentlerde kontrolü sağlamasının ardından kritik bir gelişme daha yaşandı. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e bir darbe de sağ kolu olarak bilinen ve milislerin koordinasyonundan sorumlu komutanı Tümgeneral İdris Madi'den geldi.

Hafter'in sağ kolundan istifa kararı

Madi, sosyal medya hesabından Hafter'e verdiği destek ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.Tümgeneral Madi yaptığı açıklamada, " Hafter'e verdiğim destek ve görevimi bırakıyorum. Tüm silah arkadaşlarıma ve kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Sizleri Libya'nın meşru hükümeti olan UHM çatısı altında birleşmeye davet ediyorum." dedi.

Sisi Kahire'de Hafter ile görüşecek

Birleşmiş Milletleri (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne UMH bağlı güçlerin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı kazandığı zaferin ardından kritik bir gelişme yaşandı. Mısır medyasının son dakika anonsuyla duyurduğu haberinde, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin başkent Kahire'de Halife Hafter ve Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile toplantı yapacağını duyurdu.

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Yorumlar

Oyun büyük

Ben size bisey diyimmi bana belki kızan olacak ama hafter hızla güç kaybediyorsa bizden habersiz bir anlaşma var ortada. Sarrac yönetimi ve ulusal hükümet bence rusya abd isarille anlaşıp bizi arkadan satacaklar gibime geliyor.insallah yanılırım
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Dürüst

haftere YaMuntakim yakahhar KATİL haftere YaMuntakim Hafidu haftere destek veren sevenlerine ya Muntakim YaMuzill yakahhar KATİL haftere YaMuntakim Hafidu Ya mümit Ya mümit HAFTERE
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