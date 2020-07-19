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Dünya

Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında petrol tesisleri yakınında çatışma

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi'ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 07:37:00 -
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında petrol tesisleri yakınında çatışma

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, doğudaki Brega bölgesinde son 48 saat içinde Hafter'e bağlı Es-Saika (Yıldırım) ismi verilen silahlı bir grup ile petrol tesisleri muhafızları arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. 

Çatışmaların petrol tanklarının birkaç yüz metre uzağında yaşandığına değinilen açıklamada, bu kişilerin, petrol tesisleri ile buralarda çalışanların güvenliğini düşünmediği kaydedildi.

Petrol bölgelerinin emniyetinin yeniden yapılandırılması çağrısı

Petrol tesislerinden Rus güvenlik şirketi Wagner ile Suriyeli paralı savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milislerinin çıkarılmasının önemine işaret eden NOC, petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücünün şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu.

NOC'tan dün yapılan yazılı açıklamada, kuruma bağlı tesislerin savaş mevkisi olarak kullanılmasından, bunun da petrol ve gaz tesislerinin yıkımına neden olacak yeni bir çatışmayı alevlendirme ihtimalinden endişe duyulduğu bildirilmişti.

 

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