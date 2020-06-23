Hafter savaş suçu işledi! Kaçtığı topraklarda bulunan mezarlıklar skandalı ortaya koydu
Hafter milislerinin kaçtığı topraklarda 11 toplu mezar bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, bu mezarların savaş suçu kapsamına alınabileceğini açıkladı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya’da bulunan toplu mezarların, "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç"lara delil teşkil edebileceğini belirtti.
Başsavcı Bensouda, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını ifade etti.
Bilgilerin, devam eden Libya incelemesinin kapsamına dahil edilebileceğini belirten Bensouda, "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Bensouda, çatışan silahlı grupları insancıl hukuka riayet etmeye çağırarak "Bulunan mezarları Libya'ya ilişkin ön inceleme veya soruşturmanın kapsamına dahil etmekten imtina etmeyeceğim." ifadesini kullandı.