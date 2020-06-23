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Dünya

Hafter savaş suçu işledi! Kaçtığı topraklarda bulunan mezarlıklar skandalı ortaya koydu

Hafter milislerinin kaçtığı topraklarda 11 toplu mezar bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, bu mezarların savaş suçu kapsamına alınabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:13:00 - 2020-06-23 10:14:41
Hafter savaş suçu işledi! Kaçtığı topraklarda bulunan mezarlıklar skandalı ortaya koydu

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya’da bulunan toplu mezarların, "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç"lara delil teşkil edebileceğini belirtti.

Başsavcı Bensouda, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını ifade etti.

Bilgilerin, devam eden Libya incelemesinin kapsamına dahil edilebileceğini belirten Bensouda, "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bensouda, çatışan silahlı grupları insancıl hukuka riayet etmeye çağırarak "Bulunan mezarları Libya'ya ilişkin ön inceleme veya soruşturmanın kapsamına dahil etmekten imtina etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

Horoz kentli

UCM SENİN MEŞRUYETİNDE TARTIŞMALI UCM SAVVISININ SÖZÜNE BAK SUÇ TEŞKİL EDEBİLİR DEMEKKİ EDENDİLERİN TAMAM DERSE SUÇ HAYOR DERSE DİYİL
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alo

sadece hafter mi sorumlu
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