Hafter milislerinin Trablus'a roketli saldırılarında 2'si çocuk 3 sivil yaralandı

ANKARA (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'ta yerleşim alanlarına düzenlediği roketli saldırılarda 3 sivil yaralandı.

Libya hükümetine bağlı Afet ve Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 3 sivilin yaralandığını söyledi.

Milislerin roketli saldırılarında sivil yerleşim alanlarını hedef aldığına dikkati çeken Ali, yaralıların durumunun stabil olduğunu belirtti.

- Hafter milisleri sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor



Libya'da Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

Libya Adalet Bakanlığı dün yayımladığı raporda, Hafter'e bağlı milislerin başkentin yerleşim alanlarını hedef aldığı 60'tan fazla saldırının, 268 sivilin ölümü ve yaralanmasına neden olduğunu bildirmişti.

Libya ordusu, Ayn Zara'nın da dahil olduğu, başkent Trablus’un güney bölgelerini milislerden temizleyerek bu bölgelerde kontrolü tekrar ele alırken, Trablus eski havaalanına doğru ilerlemeye devam ediyor.







