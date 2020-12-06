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Dünya Hafter milislerinden bir alçaklık daha! Çatışma çıktı
Dünya

Hafter milislerinden bir alçaklık daha! Çatışma çıktı

Libya, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin güneyindeki Ubari kentinde ordu birliklerine ait bir karargaha saldırı düzenlediğini ve iki taraf arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:17:00 -
Hafter milislerinden bir alçaklık daha! Çatışma çıktı

Libya ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin güneyindeki Ubari kentinde ordu birliklerine ait bir karargaha saldırı düzenlediğini ve iki taraf arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, "Hafter'e bağlı milisler Ali Kinne Karargahı'na saldırdı. Küçük çaplı bir çatışma çıktı ve ardından geri çekilmek zorunda kaldılar." dedi.

Orduya bağlı Ubari Operasyon Dairesi yetkilisi Mecdi Ebu Hinne de saldıran güçlerin Sebha kentinden geldiğini ve Ubari'ye bağlı Cerme bölgesinde konuşlandıklarını belirtti.

Karargahı teslim almaya çalıştılar!

Saldırganların bölgeyi kuşatmaya çalıştığını ve karargahı teslim etmelerini istediklerini söyleyen Ebu Hinne, bunu reddettiklerini ve "gelecek her saldırıya karşılık vereceklerini" bildirdi.

Mayıs ayında başkent Trablus ve çevresinin darbeci Hafter güçlerinden kurtarılmasından bu yana bölgede ilk kez böyle bir saldırı yapıyor.

Trablus'un yaklaşık 1000 kilometre güneyinde bulunan ve nüfusunun çoğunluğunu Tuareglerin oluşturduğu Ubari, darbeci Hafter güçlerinin işgalinde bulunan ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'ya da ev sahipliği yapıyor.

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