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Dünya

Hafter ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Savaşa çağırdığı askerlerin ülkeleri açıklandı

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi Hafter ile ilgili gerçeği yayınladı. Hafter’in Afrika ülkelerinden cuzi maliyetle paralı askerler getirdiği ortaya çıktı. Söz konusu yayın bölgede yeni tartışmaları getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 15:33:00 - 2020-06-23 16:06:50
Hafter ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Savaşa çağırdığı askerlerin ülkeleri açıklandı

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, Hafter'in paralı askerlerle yaptığı ve operasyonlarda ellerine geçen sözleşmeleri yayınladı.

Söz konusu belgelere göre, bu askerlere aylık 200 dolar veriliyor.

İkinci aydan itibaren maaşların 300 dolar olacağının belirtildiği sözleşmelerde, operasyon başı 10 dolar ilave verileceği de kaydediliyor.

Paralı askerlerin komutanlarına ise rütbelerine göre 30 dolardan başlayan ilaveler yapılacağı da bildiriliyor.

Sudan ve Çad

Hafter özellikle de Sudan’ın Darfur bölgesi ve Çad’dan yüzlerce Afrikalı asker getirmiş ve bu askerlerin çoğunu başkent Trablus’un güneyindeki bölgelere göndermişti.

Afrikalı paralı askerlerin onlarcasının çatışmalarda öldüğü ve yüzlercesinin esir alındığı geçen şubat, mart ve nisan aylarında Libya’da yerel medyaya yansımıştı. Afrikalı askerler ile ilgili yeni olayın gündeme gelmesi bölgede tartışmalara yol açtı.

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