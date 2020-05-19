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Dünya

Hafter destekçisi Rusya'ya anlamlı mesaj! Pantsirle şehir turu

Libya’da Al-Watiya Üssünde ele geçirilen Rus Pantsir hava savunma sistemi başkent Trablus’taki Şehitler Meydanına götürüldü. Cadde üzerindeki Rus Büyükelçiliğin önünden de geçildiği söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 05:36:00 -

Sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen görüntülerde Libya Hükümeti, hem Hafter güçlerine hem de destekçisi Rusya ve BAE'ye karşı gövde gösterisi yaptı.

Ne olmuştu

Libya ordusu bu sabah Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağlamıştı. Hafter, Nisan 2019'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emri vermesinin ardından, savaş uçaklarıyla başkentin çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü yoğun biçimde kullanmıştı.

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