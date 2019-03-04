Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL, 5,3810 seviyesinde işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla 5,3810 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3810 seviyesinden alıcı buluyor. Geçen haftanın son işlem gününde 5,4054'ü test etmesi sonrası gerileyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,67 değer kazancıyla 5,3741'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 5,3810'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 yükselişle 6,1206'dan, sterlin/TL de yüzde 0,22 artışla 7,1227'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,12 azalışla 1,1364, dolar endeksi yüzde 0,08 azalışla 96,45 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de aralık ayı inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 5,30'un destek olarak izleneceğini dile getirdi. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.

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