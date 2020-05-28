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Gündem

Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gazeteci Candaş Tolga Işık, İbrahim Kalın'ın açıklamasını paylaştı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaptığı görüşmeyi açıklayarak Kalın'ın "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalardaki gibi (cuma gecesinden pazar gecesine kadar) olmaya devam edecek" dediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:29:00 - 2020-05-28 21:33:38
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gazeteci Candaş Tolga Işık, İbrahim Kalın'ın açıklamasını paylaştı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaptığı görüşmeyi açıklayarak Kalın'ın "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalardaki gibi (cuma gecesinden pazar gecesine kadar) olmaya devam edecek" dediğini duyurdu.

Işık, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la konuştum, 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalardaki gibi (cuma gecesinden pazar gecesine kadar) olmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı az sonra genelge yayınlayacak...' dedi."

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