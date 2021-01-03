Haftanın tarihine bakış

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı kutlamaları 5 Ocak'ta "1981 Atatürk Yılı" başlığıyla başladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1981 yılında, 100'üncü doğum yıl dönümü dolayısıyla Atatürk'ü "Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri" ilan etti.

Uluslararası iş birliği ve barış yolunda çalışmış üstün kişilerin gelecek kuşaklar için örnek olacakları inancı ile 27 Kasım 1978 tarihli UNESCO Genel Kurulu kararı doğrultusunda Atatürk'ün "1981" yılında anılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı tüm dünyada, "1981 Atatürk Yılı" olarak kutlandı.

- Mahmut Hoca hayata veda etti

Türk sinemasında "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle izleyicilerin hafızasında yer eden sinema ve tiyatro sanatçısı Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 5 Ocak 2018'de 93 yaşında vefat etti.

- Çalışan Gazeteciler Bayramı

Gazetecilerin haklarını "fikir işçisi" kapsamında düzenleyen 212 sayılı yasa, 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

"Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 5953 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun" başlıklı düzenleme, Milli Birlik Komitesince 4 Ocak 1961'de kabul edildikten sonra 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk basın tarihine "Babıali'de Dokuz Patron Olayı" olarak da geçen gelişmeler sırasında, gazete sahipleri, yasanın önce "çıkmaması", sonra da "değiştirilmesi" için çalıştı.

Okurlar, 10 Ocak sabahı gazetelerini aldıklarında, "Gazetemizi Üç Gün Kapatıyoruz" başlığıyla karşılaştı. Bu başlığın altında ise "Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul, Yeni Sabah" gazetelerinin patronlarının ortak bildirisi yer alıyordu.

İstanbul Gazeteciler Sendikası (İGS) bir bildiri yayımlayarak kapanma kararının gazete sahipleri tarafından verildiğini ve asla benimsenemeyeceğini duyurdu. Gazeteciler, aynı gün sendikadan başlayan "Simidimiz ve Hürriyetimiz İçin", "Çalışan Gazeteciye Cop, Patrona Hazırlop" gibi dövizler taşıyarak sessiz yürüyüş yaptı.

Sendika, üç günlük boykot sırasında "Basın" adlı bir gazete yayımladı. 11 Ocak 1961 günü çıkarılmaya başlanan Basın gazetesi, o gün için 100 bin gibi önemli bir tiraja ulaştı.

Boykot, 14 Ocak 1961'de sona erdi ve gazeteler yayına başladı. İGS, başarıya sahip çıkmak amacıyla 1962 yılında 10 Ocak tarihini Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı ve Park Otel'de tören düzenlendi.

Haftanın belli başlı olayları şöyle:

4 Ocak

1932- Hindistan'da Mahatma Gandhi tutuklandı.

1948- Burma, bağımsızlığını ilan etti.

1951- Komünist birlikler Kore'de Seul'u işgal etti.

1954- Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Kayseri'de Türkiye'nin ilk İşçi Bankasını açtı.

1960- Fransız yazar ve filozof Albert Camus 46 yaşında trafik kazasında öldü.

1962- ABD Başkanı John F. Kennedy, Güney Vietnam'a daha fazla asker göndereceklerini açıkladı.

1965- İngiliz şair T.S. Eliot öldü.

1967- 490 kilometre uzunluğundaki Batman-İskenderun petrol boru hattı hizmete açıldı.

1976- Çanakkale'de antik Truva kentinin bulunduğu yere 12 metre yüksekliğinde ''Truva Atı'' yapıldı.

1979- Anadolu Ekspresi ile Boğaziçi Ekspresi, Sincan yakınlarında çarpıştı. Kazada 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1991- 36 gündür grevde olan binlerce maden işçisi, Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Beş gün süren yürüyüş, hükümetle sendikalar arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, 9 Ocak'ta Bolu'nun Mengen ilçesi yakınlarında sona erdirildi.

2004- Afganistan'da büyük meclis Loya Jirga yeni anayasayı kabul etti.

2004- Gürcistan'da ''Kadife Devrim"in öncülerinden Mikhail Saakaşvili, Eduard Şevardnadze'nin yerine devlet başkanı seçildi.

2006- İsrail Başbakanı Ariel Şaron beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi. Yeni parti Kadima'nın 28 Mart'taki seçim zaferinden sonra Ehud Olmert, İşçi Partisi lideri Amir Peretz ile yeni hükümeti kurdu ve başbakan oldu.

2010- Türk Kızılayın 20 yıl genel başkanlığını yapan, eski bakanlardan Kemal Demir vefat etti.

2013- "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinin unutulmazları arasına giren Şenay Yüzbaşıoğlu, geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul'daki evinde 61 yaşında hayatını kaybetti.

2014- Rize'de 15 yıldır yayın hayatını sürdüren Gelişim TV, Lazca yayına başladı.

2016- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır'ı 2015 yılının en iyi 3'üncü hakemi seçti.

2017- Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson, 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

2017- Yerli imkanlarla üretilen 19'uncu T-129 ATAK helikopteri, TAI'deki törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

2018- CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

2018- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya savaş uçaklarının gece saatlerinde düzenlediği yoğun saldırılarda 20 sivil yaşamını yitirdi.

2018- İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi Birleşmiş Milletlere şikayet etti.

5 Ocak

1895- Fransa'nın askeri sırlarını Almanya'ya vermekten mahkum edilen Yahudi kökenli Fransız subay Alfred Dreyfus'un rütbeleri söküldü. "Dreyfus Olayı" olarak bilinen adli skandal başladı.

1921- Çerkez Ethem ve kardeşleri, işgal kuvvetlerine sığındı.

1922- Adana düşman işgalinden kurtuldu.

1929- Anadolu-Bağdat ve Mersin-Tarsus demiryolları ile Haydarpaşa Garı devletleştirildi.

1953- Türk karikatürünün ustalarından Ramiz Gökçe 53 yaşında öldü.

1968- Çekoslovakya Komünist Partisi liderliğine Aleksander Dubçek getirildi. Dubçek, reformcu kişiliğiyle tanınıyordu.

1975- Anadolu Ajansı 1925'te şirketleştiğinde "mübeyyiz (yazıları temize çeken kimse)" görevinde bulunan ve ilk paydaşlar arasında yer alan ''Bayrak Şairi'' Arif Nihat Asya, 71 yaşında hayata veda etti.

1981- Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, "1981 Atatürk Yılı" başlığıyla başladı.

1983- Türkiye Yazarlar Sendikasının 17 yöneticisi ve bir üyesi hakkında açılan davaya, 1 Numaralı Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde başlandı. 1985'te sona eren ve tüm sanıkların beraat ettiği davada Aziz Nesin, Bekir Yıldız ve Asım Bezirci gibi yazarlar yargılanmıştı.

1987- 1986 Mayıs ve Haziran çay sürgünlerinde radyasyon bulundu, 56 bin ton çay imha edildi.

1993- Avrupa Konseyince her yıl verilen "Yılın Müzesi" ödülünü İstanbul Arkeoloji Müzeleri aldı.

1999- Adalet Bakanlığı, bir genelgeyle bekaret kontrolünü yasakladı.

2005- Gazeteciler Federasyonunun adı "Türkiye Gazeteciler Federasyonu" olarak değiştirildi.

2011- Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'dan ''çingene'' tabirinin çıkarılmasına ilişkin yasa değişikliği, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2014- Portekizli efsane futbolcu Eusebio, 71 yaşında hayatını kaybetti. "Kara Panter" lakaplı futbolcu, 1965'te Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.

2016- Türk bilim adamlarının ortak çalışmasıyla tamamen yerli yapay kan üretildi.

2017- İzmir Adliyesi'nde düzenlenen saldırıda PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit düştü. Bölgede meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ise ikisi polis 7 kişi yaralandı.

2017- Ankara'da Keçiören Metro hattı açıldı.

2018- ABD Adalet Bakanlığı, Clinton Vakfının, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görev yaptığı süredeki faaliyetlerini soruşturmaya başladı.

2018- Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızasında yer edinen sinema sanatçısı Münir Özkul, 93 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2018- Gazeteci ve mimar Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde 97 yaşında hayatını kaybetti.

6 Ocak

1838- Samuel Morse, "Morse Alfabesi" geliştirdiğini açıkladı.

1921- Yunan birliklerinin Eskişehir ve Afyon doğrultusundaki taarruzuyla 1. İnönü Savaşı başladı.

1938- Nazi baskısından kaçan Sigmund Freud Londra'ya gitti.

1960- Mersin Rafinerisinin temeli atıldı.

1969- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Komer'in makam aracı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahçesinde yakıldı.

1984- Türk Parasını Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, döviz taşımak suç olmaktan çıkarıldı.

1991- İlk Türk operası "Özsoy"un bestecisi Ahmet Adnan Saygun 84 yaşında hayatını kaybetti.

1993- Balet Rudolf Nureyev öldü.

1998- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Ahmet Necdet Sezer seçildi.

2005- Afyon ilinin adı Afyonkarahisar olarak değiştirildi.

2012- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davası kapsamında hakkında başlattığı soruşturmada tutuklanarak Silivri Cezaevine konuldu.

2015- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulunun "Paralel Yapı"ya ilişkin tavsiye kararı aldığını, kararın Bakanlar Kurulundan geçtiğini belirterek, "2015 Milli Siyaset Belgesi içinde de yerini alacaktır. Bu artık böyle bir örgüttür." dedi.

2015- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır'ı 2014 yılının en iyi 8. hakemi seçti.

2016- Kuzey Kore, hidrojen bombası denediğini açıkladı. Uluslararası kamuoyu, Kuzey Kore'nin bu eylemine sert tepki gösterdi.

2016- Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğindeki (FIFA) yolsuzluk operasyonu kapsamında Zürih'te gözaltına alınan başkan yardımcılarından Alfredo Hawit, yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmeyi kabul etti.

2018- ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılının konu edildiği, tartışmalara neden olan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, ABD'de piyasaya çıktığı gün tükendi.

2019- Filipinler'de, "Usman" olarak adlandırılan fırtınanın neden olduğu sel ve heyelanlarda 126 kişi öldü.

2020- Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni hizmet binası "KALE" törenle açıldı.

7 Ocak

1714- İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı.

1922- Osmaniye düşman işgalinden kurtuldu.

1944- Çorap imalatı hakkı Sümerbanka verildi.

1946- CHP'den ayrılan Celal Bayar ile Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan, Demokrat Partinin kuruluş başvurusunu yaptı.

1946- İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar "Eniac", ABD'de kullanıma girdi. Elektronik dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardan biri kabul edilen "Eniac" 1955 yılına kadar kullanıldı.

1950- Karabük Demir ve Çelik İşletmesinde "Zeynep" adı verilen yüksek fırın hizmete açıldı.

1989- Japon İmparatoru Hirohito öldü.

2010- İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından, "Süper Baba" dizisinin "Sürmeneli Dede"si İhsan Devrim 96 yaşında hayatını kaybetti.

2013- 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

2013- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yenilenmiş film ve görüntü arşivini Anadolu Ajansına açtı. Son teknolojiyle restore edilen ve sıkı güvenlik önlemleri arasında özel koşullarda saklanan görüntüler, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir milletin siyaset tarihini ortaya koyuyor.

2015- Fransa'nın başkenti Paris'te, Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürler yayımlayan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti.

2016- Libya'nın kuzeybatısındaki Zlitan kentinde polis eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda en az 50 kişi öldü, 127 kişi yaralandı.

2016- Sabiha Gökçen Havalimanı'nın apronunda 23 Aralık'ta meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada, havalimanına yaklaşık 2 kilometre mesafeden 4 havan mermisi atıldığı tespit edildi.

2017- Osmanlı Devleti'nin 31. Padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44. reisi Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD'nin New York kentinde 93 yaşında vefat etti.

2018- Balat'ta bulunan ve "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi'nin açılışı, 7 yıllık restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

2019- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı dava başladı.

2020- İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 56 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

2020- Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.

8 Ocak

1329- İtalyan seyyah Marco Polo Venedik'te öldü.

1642- Astronomi bilgini Galileo hayatını kaybetti.

1916- Müttefik kuvvetleri, Osmanlı ordusunun Çanakkale direnişini kıramadı. İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

1918- ABD Başkanı Woodrow Wilson, Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için kendi adıyla anılacak 14 prensibi açıkladı.

1933- I. Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

1986- Sekiz sanatçıya Yükseköğrenim Kurulunca ''profesörlük'' unvanı verildi. Bu sanatçılar arasında Yıldız Kenter, Hikmet Şimşek ve Nevit Kodallı da yer aldı.

1997- Vehbi Koç'un çalınan naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda boş bir mezarda bulundu ve çalanlar yakalandı. Koç'un naaşı, 10 Ocak'ta ikinci kez toprağa verildi.

1998- Karşıyaka Müftüsü Nadir Kuru'nun, İzmir'de Dr. Tibet Kızılcan'ın cenaze namazını kıldırırken "İsteyen hanımlar namaza gelebilir" sözleri üzerine kadınlar ilk kez erkeklerle saf tutarak cenaze namazı kıldı.

2004- MGK Genel Sekreterliği Yönetmeliği'nin gizliliğini kaldıran yasanın ardından hazırlanan yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. MGK Genel Sekreterliği, yönetmelikte başbakana bağlı bir kuruluş olarak tanımlandı.

2010- Halep ile Gaziantep arasına konulan yolcu treni ilk seferini yaptı.

2013- "Ağır Roman" adlı kitabıyla tanınan edebiyatçı Metin Kaçan, Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak hayatına son verdi.

2014- Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B uydularının yapıldığı Tokyo'daki Mitsubishi Electric firmasının uydu üretim merkezinde düzenlenen törenle, Türk ve Japon mühendislerin ortak ürettiği TÜRKSAT 4A uydusu teslim edildi.

2016- Başbakanlık tarafından, cuma günleri ile öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesine olanak sağlayan genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2020- İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağının, Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Yolcu ve mürettebat 176 kişiden kurtulan olmadı.

2020- İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi.

9 Ocak

1792- Osmanlı Devleti ile Rusya arasında beş yıllık savaşın ardından "Yaş Anlaşması" imzalandı.

1853- Osmanlı Devleti için "hasta adam" tabiri ilk kez Rus Çarı I. Nikola tarafından kullanıldı.

1926- Piyango çekilişinin yalnızca Tayyare Cemiyeti'ne ait olduğuna ilişkin kanun kabul edildi.

1936- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Atatürk'ün de katıldığı törenle öğretime başladı.

1937- Stalin'in sürgüne yolladığı Troçki, Meksika'ya gitti.

1955- Devlet Operası sopranosu Leyla Gencer, temsiller vermek üzere İtalya'ya gitti.

1964- Halide Edip Adıvar 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1990- Şair Cemal Süreya 59 yaşında vefat etti.

1996- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, Sabancı Center'da öldürüldü. Olayı terör örgütü DHKP-C üstlendi.

1996- Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin cesedi, Eyüp Spor Salonu'nun yakınındaki arsada bulundu. Bir gün önce görevini yaparken gözaltına alınan Göktepe'nin cenazesi 11 Ocak'ta toprağa verildi.

2003- Aile mahkemeleri kuruldu.

2007- Adana'dan Irak'a Türk işçilerini götüren Moldova tescilli uçak, Bağdat'ta, piste 200 metre kala yere çakıldı. Kazada aralarında Türk işçiler ve uçak mürettebatının da bulunduğu 34 kişi öldü, bir kişi yaralı olarak kurtuldu.

2009- Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin 1951 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı.

2013- Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla Suriye'nin başkenti Şam'da esir değişimi yapıldı. Temaslar sonucundan 48 İranlı ile ikisi Türk 2 bin 130 kişi salıverildi.

2014- Hava Kuvvetleri Komutanlığının gösteri ekibi Solotürk, Sarıkamış Harekatı'nın 99'uncu yılı dolayısıyla yaptığı gösteride akrobasi tarihinde bir ilke imza attı. Ankara'daki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Solotürk, Kars üzerinde tanker uçakla buluşarak yakıt ikmali yaptı.

2017- Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ismi, büyükelçiliğin bulunduğu Karyağdı Sokağı'na verildi.

2018- Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.

2018- Birleşmiş Milletler İsrail'e, ülkedeki Eritre ve Sudanlıları zorla sınır dışı etme politikasını durdurma çağrısında bulundu.

2020- İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

10 Ocak

1863- Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun "Metropolitan" adı verilen ilk hattı açıldı.

1900- Dünya Şampiyonu Pehlivan Kara Ahmet, "Şampiyonlar Şampiyonu" unvanını aldı.

1920- Milletler Cemiyeti kuruldu. ABD, Cemiyete katılmadı.

1926- Alman sinema yönetmeni Fritz Lang'ın "Metropolis" adlı filmi gösterime girdi.

1944- Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen yolcu uçağının uçuş denemesi Yeşilköy'de yapıldı.

1945- Teşrinievvel, teşrinisani, kanunuevvel ve kanunusani aylarının adları ekim, kasım, aralık ve ocak olarak değiştirildi.

1947- Demokrat Partinin 1. Kongresi'nde "Hürriyet Misakı" kabul edildi.

1961- Gazetecilerin haklarını "fikir işçisi" olarak düzenleyen 212 sayılı yasa yürürlüğe girdi.

1968- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Ali Fuat Cebesoy hayata veda etti.

1984- Kürtaja sınırlı hallerde izin veren 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun kapsamında ilk uygulamalar yapıldı.

1995- The Marmara Oteli pastanesinin 30 Aralık 1994'te bombalanması sırasında ağır yaralanarak tedavi altına alınan sinema eleştirmeni, yazar Onat Kutlar yaşamını yitirdi.

2001- Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

2006- İran'ın nükleer programı uluslararası krize yol açtı. Tahran, atom bombası sahibi olmak istediği iddialarını reddederken nükleer programının sivil olduğunu ve programını geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. 25 Ocak'ta Fransa, İngiltere ve Almanya ile ABD, İran'a ekonomik ve ticari yaptırımları kabul ettirmeye çalıştı ama tasarı başlangıç aşamasında Rusya tarafından reddedildi.

2009- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hak-İş Genel Başkanlığı yapan Necati Çelik vefat etti.

2011- Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapıldığı binalar, valiliklerden TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi.

2012- Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın "şüpheli" olarak yer aldığı iddianameyi kabul etti.

2012- Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, tutuksuz yargılandığı ikinci "Ergenekon" davası kapsamında tutuklandı.

2013- Terör örgütü PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürüldü.

2014- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, resmi ziyarette bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde düzenlenen törenle fahri doktora unvanı tevdi edildi.



