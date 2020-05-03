Haftanın tarihine bakış

ANKARA (AA) - Philadelphialı Anna Jarvis'in, annesinin ölüm günü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için başlattığı kampanya, bugünün annelere adanmasını sağladı.

Anneler için yapılan kutlamalar, asırlar öncesine dayanıyor ve Sümerler'e kadar gidiyor. Analık, ilk çağlardan bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda, "Annelerin Pazarı" adıyla Lent döneminin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine ''Anne Keki'' adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

Hristiyanlığın Avrupa'da yayılmasından sonra bu kutlama, ''Anneler Kilisesi''ni onurlandırmak amacıyla değişti. Zamanla kilise festivali, ''Annelerin Pazarı'' kutlamalarıyla birleşti.

''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak ilan edildiğini duyurdu.

Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.

- Belli başlı öteki olaylar

4 Mayıs

1421- Padişah Çelebi Mehmet öldü. Yıldırım Beyazıd'ın, Timur'a yenilmesinden sonra parçalanma tehlikesi baş gösteren Osmanlı Devleti'ni toparlayan I. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesiydi.

1920- Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.



1930- Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.



1931- Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.



1932- Gangster Al Capone tutuklandı.



1943- Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına iki kilo un verilmesi kararlaştırıldı.



1949- "İstiklal Mahkemeleri"ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.



1970- ABD'de, Ohio Kent Eyalet Üniversitesinde öğrenciler, Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Gösteriye müdahale eden Ulusal Muhafızlar, dört öğrenciyi öldürdü.



1972- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken, 4 teröristin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Orgeneral Eken ile Yarbay Adnan Coşkun yaralandı, teröristlerden biri ölü, biri yaralı ele geçirildi, öteki 2 saldırgan kaçtı.



1980- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito öldü.



1994- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.



1997- Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkı üçüncü oldu.



1997- Tangolarıyla tanınan Esin Engin İstanbul'da öldü.

2005- İsviçre'nin önde gelen plak şirketlerinden VDE-GALLO, ilk "Altın CD Ödülü"nü ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'e verdi.



2009 - Mardin'in Bilge köyünde düğün evine düzenlenen silahlı saldırıda 7'si çocuk 44 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



2012- Akdeniz Üniversitesinde 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, idrar yollarında enfeksiyon şikayetiyle tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.



2015 - Genelkurmay Başkanlığı, milli üretim ATAK helikopterlerinin, ilk defa terörle mücadele harekat bölgesinde görev almaya başladığını duyurdu.



2015 - Cenevre'deki BM merkezinde Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmak için müzakereler başladı.



2015 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, görevinden istifa ettiğini ve kurulacak koalisyonda yer almayacağını duyurdu.



2016- NATO, İsrail'in "NATO Karargahı'nda temsilcilik açma" talebine olumlu yanıt verdi.



2016- Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldı.



2017- Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.



2017- Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan askerlerden ikisinin iade edilmesine ilişkin talebini reddetti.

2019- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

5 Mayıs



1821- Fransız İmparator Napolyon Bonapart, sürgün edildiği St. Helene Adası'nda öldü.



1834- İlk ana kara demir yolu hattı Belçika'da açıldı.



1925- Modern tarım yöntemleri konusunda örnek oluşturmak amacıyla tasarlanan Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı.



1925- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.

1947- Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyini kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyine Ağustos 1949'da katıldı.

1952- Kibrit tekeli kalktı.



1952- Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'un Türkiye’ye yaptığı resmi gezi sırasında kararlaştırılan "Türk-Elen Dostluk Derneği" kuruldu.



1955- Türk Kadınlar Birliğinin (TKB) girişimiyle her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. TKB, Nenehatun'u yılın annesi seçti.



1956- Ece Özbayrak, 10. Daktilografi Şampiyonası'nda, dakikada 735 vuruşla dünya rekoru kırdı.



1960- Sovyetler Birliği, bir süredir kayıp olan ABD'ye ait casus uçağı "U-2"yi düşürdüğünü açıkladı.



1961- Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu.



1968- Fransa'da, Vietnam Savaşı nedeniyle Amerikan karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci, barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı, Sorbonne Üniversitesi kapatıldı.



1990- İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.



1994- Naim Süleymanoğlu, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak üç altın madalya aldı.



2006- Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz, 81 yaşında İstanbul'daki evinde yaşama veda etti. Aralarında "Ah Güzel İstanbul", "Selvi Boylum, Al Yazmalım", "Eğreti Gelin" gibi yapımların bulunduğu 119 filme imza atan Yılmaz, 7'si Antalya Film Festivali'nde olmak üzere 10 ödül kazanmıştı.

2007- Bakanlar Kurulu, paradaki "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009'dan itibaren kaldırılmasını ve yeniden "Türk lirası"na dönülmesini kararlaştırdı.



2012- ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül'ün beyni kabul edilen Halid Şeyh Muhammed ile 4 arkadaşı, Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ndeki askeri mahkemeye çıkarıldı. Muhammed ile arkadaşları savunma yapmayı reddetti.

2013- Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde İtalya temsilcisi Santa Lucia'yı 71-50 yenerek dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

2015 - "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM'de yumruklu saldırı" olayıyla ilgili yargılanan Orhan Övet'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



2015 - Dünya'ya zaman ve mesafe açısından şimdiye kadarki en uzak galaksinin keşfedildiği açıklandı.



2016- Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs'ta bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 32 kişi tutuklandı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

6 Mayıs



1889- Osmanlı Devleti'nin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.



1927- İstanbul Radyosu düzenli ve programlı yayınlarına başladı.



1930- Hakkari'de 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi öldü.



1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra, bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

1972- Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki idam cezaları, Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi'nde infaz edildi.



1992- Alman asıllı Amerikalı aktris Marlene Dietrich öldü.



2006- Can Yayınlarının kurucusu, romancı ve öykücü Erdal Öz 71 yaşında vefat etti.



2007- TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin verdiği iptal kararının ardından yeniden yapılan 1. tur oylamada, öngörülen toplantı yeter sayısı olan 367 bulunamadı. AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.



2007- Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Halk Hareketi Birliği (UMP) adayı Nicolas Sarkozy kazandı.



2010- İngiltere'de yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olma çoğunluğunu sağlayamadı. Hükümeti kurma görevi 11 Mayıs'ta Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron'a verildi. Muhafazakarlar, seçimden üçüncü sırada çıkan Liberal Demokrat Parti'yi kurdu. İşçi Partisi de 13 yıllık iktidardan sonra muhalefette kaldı.



2012- Suriye'de yarım asırdan bu yana ilk "çok partili" seçimler yapıldı.

2016- Çin'in doğusundaki Sıhong kentinde arkeologlar, geçen yılın kasım ayında neolitik kalıntıların bulunduğu alanda 8 bin yıl öncesine ait pirinç tarlası buldu.



2016- MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin, gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezası verildi.

2017- Türkiye, Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayarak organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.

2019- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Karar 4'e karşı 7 oyla alındı. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi.

7 Mayıs

1830- ABD ile Osmanlı Devleti arasında "Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması" imzalandı. Böylece ilk kez ABD-Osmanlı Devleti ilişkisi başlamış oldu.

1867- Alfred Nobel dinamitin patentini aldı.

1884- Osmanlı sadrazamlarından Mithat Paşa, sürgün edildiği Arabistan’daki Taif Kalesi'nde öldürüldü.

1915- İngiliz transatlantiği Lusitania, Alman denizaltısı tarafından batırıldı, 1200 kişi öldü.



1921- Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.



1924- Cumhuriyet gazetesi, İstanbul'da yayımlanmaya başladı.



1925- Gazeteci, yazar ve siyasetçi Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkum edildi.



1943- Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar İstanbul'da öldü.



1945- İkinci Dünya Savaşı sürerken Alman General Jodl, Reims'te, Müttefik Kuvvetler Komutanı General Eisenhower'in karargahını kurduğu küçük bir okulda, Almanya'nın teslim olduğunu bildiren anlaşmayı imzaladı.



1966- TBMM tarihinde ilk defa polis, Meclis'te arama yaptı. Aramanın, bazı milletvekillerinin Meclis'ten çıkardıkları teksir ve daktilolarla beyanname hazırladıkları duyumu üzerine yapıldığı iddia edildi.

1973- Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.



1979- İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13, erkeklerde 15'e indirdi.



1986- Gazeteci, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner 71 yaşında İstanbul'da öldü.



1988- Abdi İpekçi cinayeti ile Papa suikastında adı geçen Oral Çelik, Fransa'da yakalandı.



1995- Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac cumhurbaşkanı seçildi.



1997- İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.



2000- Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulunda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi.

2010- Anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda 72'ye karşı 336 oyla referandum aralığında kabul edildi.



2012- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 4 yıl sonra yeniden devlet başkanlığı koltuğuna oturdu.

2013- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti.

2015- Lüksemburg Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren karar tasarısını kabul etti.



2016- İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçimini İşçi Partisinin adayı Sadık Khan kazandı. Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

8 Mayıs



1886- Coca Cola, ABD'de kimyacı John Styth Pemberton tarafından imal edildi.



1903- Fransız ressam Paul Gaugin öldü.



1945- Alman General Von Keitel, Sovyet komutan General Zhukov'a teslim oldu. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği bu güne ''V.E. Day'' (Zafer Günü) adı verildi.

1947- Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.



1952- Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.



1961- Uluslararası Af Örgütü kuruldu.



1972- Ecevit listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti.



1978- Radyo-TV Gazetecileri Derneği kuruldu.



1984- Türk parlamenterlerin yetki belgelerinin Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinde onaylanmasıyla 12 Eylül'den sonra, 1981'den beri Konsey Meclisinde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşamaya başladı.



1984- Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyatları'nı boykot edeceğini açıkladı.



2012- Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin yakalanması için kırmızı bülten yayımladı.

2012- Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.



2015- Tiyatro ve sinema sanatçısı Zeki Alasya, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.



2016- Afganistan'ın Gazni vilayetinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı.



2016- Avrupa Karate Şampiyonası, 5-8 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde yapıldı. 12 madalya kazanan Türkiye, şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.



2017- Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı, oyların yüzde 66'sını alan Emmanuel Macron oldu.



2017- Fas'ın kuzeyindeki bir fosfat madeninde 66 milyon yıl önce nesli tükenen "son Afrika dinozoru"nun fosili ortaya çıktı.



9 Mayıs



1485- Davutpaşa Lisesi, dönemin sadrazamı Davut Paşa tarafından ''Mektebi Sübyan'' adıyla kuruldu. 1874'te Rüştiye Mektebi'ne dönüştü.



1920- Anadolu Ajansı, ''Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal'' imzasıyla ''İslam Alemine Beyanname''yi yayımladı: ''... Orduyu terhis etmek, köylülere Kuvayımilliye'yi asi tanıtmak, milleti kendisine şeref veren en asil ve civanmert evladına karşı şüphe ve tereddüde düşürmek, sulhü hazırlamak için İngiliz emri altında çalışan vatansızların ilk işi oldu.''



1926- Amerikalı kaşif Amiral Byrd, Kuzey Kutbu'na doğru ilk uçuşunu yaptı.



1935- Cumhuriyet Halk Fırkası 4. Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda ''fırka'' yerine ''parti'' sözcüğü benimsendi. ''Altı ok'' daha ayrıntılı şekilde ele alındı. ''Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir'' denilerek, ''Kemalizm'' ilk kez resmi olarak tanımlandı.



1942- Ulusal mimarlık akımının en önemli temsilcilerinden Mimar Vedat Tek, İstanbul'da öldü.



1955- ''Anneler Günü'' Türkiye'de ilk kez kutlandı.



1955- Batı Almanya, NATO'ya katıldı.



1988- Basın Müzesi, İstanbul'da açıldı.



2007- Fransız ressam Paul Cezanne'ın sulu boya tablosu 25,5 milyon dolara satıldı.

2012 - İspanyol takımlarının karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi finalinde, Arda Turan'ın da forma giydiği Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu Falcao (2) ve Diego'nun golleriyle 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.



2013- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, bir ilke imza atarak, 2012 yılında piyasaya arz edilen sigaralar içerisindeki katkı maddelerini açıkladı.



2015- 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, tedavi gördüğü GATA'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti.



2015 - Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek ve oğulları, yeniden yargılandıkları "başkanlık sarayları" davasında üçer yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.



2015 - Kuzey Kore, denizaltından fırlatılan yeni geliştirilmiş bir balistik füze denemesi yaptı.



2017- Ortaköy'de 1 Ocak gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı düzenleyen Mashapirov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



2017- Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan iki botun alabora olması sonucu 245 sığınmacının kaybolduğunu açıkladı.

2019- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümeti istifa etti.

10 Mayıs



1799- Suriye bölgesinin idaresinde önemli rol oynayan Osmanlı valisi Cezzar Ahmet Paşa, Akka'da Napolyon'un ordularına karşı zafer kazandı.



1868- ''Danıştay'' kuruldu. ''Şurayı Devlet'' adıyla kurulan Danıştay, Padişah Abdülaziz'in nutkuyla fiilen çalışmaya başlamıştı.



1876- Osmanlı devletinde sansür uygulamasına ilişkin ilk ''Kararnamei Âli'' çıkarıldı.



1907- Anneler Günü, ilk kez ABD'nin Philadelphia kentinde kutlandı.



1919- İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanlıların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.



1921- Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de ''Müdafaayı Hukuk Grubu''nu kurdu.



1930- Cumhuriyet Halk Fırkasının 3. Büyük Kongresi'nde, ''altı ok''un simgelediği ilkeler kabul edildi.



1961- TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.



1975- Türk sinemasında komedi filmlerinin değişmez oyuncusu Necdet Tosun, 49 yaşında öldü.



1978- Tarihi Çiçek Pasajı binası çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.



1995- Tiyatro sanatçısı Belkıs Dilligil, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında öldü.



2007- TBMM Genel Kurulunda, ''milletvekili genel seçimlerinin dört yılda bir yapılmasını, cumhurbaşkanının halk oyuyla ve 5 artı 5 sistemiyle seçilmesini'' de içeren Anayasa değişikliği paketi 2. tur görüşmelerde kabul edildi.



2008- Dünyanın ''La Diva Turca'' olarak alkışladığı, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından Leyla Gencer, Milano'daki evinde 80 yaşında vefat etti.



2009- Şehir içi telefon görüşmeleri rekabete açıldı.



2010- Deniz Baykal, internette yer alan görüntüler ve sonrasındaki sürecin ardından CHP Genel Başkanlığından istifa etti.

2011- AB, protestoların şiddetle bastırıldığı Suriye'ye silah ambargosu başlattı.

2012- TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasanın yazımına başladı.

2015 - Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımını 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, şampiyonluğa ulaştı.



2016- Bangladeş'te hükümet tarafından kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanan muhalefetteki Cemaat-i İslami partisinin lideri Motiur Rahman Nizami, idam edildi.



2017- Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, trafik kazasında hayatını kaybetti. Alper, FETÖ ile mücadelede gösterdiği üstün gayret ve çeşitli projelerle adından söz ettirmişti.



2017- MİT tırlarını durduran ve FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın, MİT'i suçlamak için Reyhanlı'daki terör saldırısına göz yumduğu ortaya çıktı.

2019- AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu. Aramaların 14. gününde Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2019- Güney Afrika genel seçimlerinde oyların yüzde 98,41'i sayıldı. Afrika Ulusal Kongresi (ANC) oyların çoğunluğunu alarak seçimi kazandı.