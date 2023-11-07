  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolar patladı gitti! Fed Başkanı Powell'dan bu kez yatırım tavsiyesi geldi: İsrail-Hamas savaşı döviz kurlarını...

ABD’den son dakika Orta Doğu ve savaş açıklaması!

Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

Bulgaristan'ın casusluk iddiası gündeme damga vurdu: Bulgaristan, casusluk yapan Rus gazeteci sınır dışı...

İran'dan flaş ABD açıklaması! 'Bize mesaj gönderdiler'

Elon Musk, Almanya ülkesinde ne yapıp edip ucuz araç üretimi yapmak istiyor! Tesla binlerce otomobil satacak

KKTC meclisi kararı aldı: İsrail'e ortak kınama! Yavru Vatan kararını dünyaya ilan etti! 'Biz hazırız' dediler

BM'den Gazze kararı! Guterres duyurdu!

Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'dan açıklama

Türkiye peş peşe duyurdu: İKA’dan hidrojen itki ile atış dünyada bir ilk! HAVELSAN, bir ilke imza attı
Dünya Haftalık 3900 euro'ya İsrail için savaşıyorlardı! Hamas'tan açıklama geldi
Dünya

Haftalık 3900 euro'ya İsrail için savaşıyorlardı! Hamas'tan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-07 07:48:00 -
Haftalık 3900 euro'ya İsrail için savaşıyorlardı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "yabancı paralı asker kullandığı" yönündeki iddialara sert tepki göstererek, sivillere karşı işlenen suçlardan Tel Aviv yönetimi kadar, söz konusu paralı askerlerin geldiği ülkeleri de sorumlu tuttuklarını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, paralı askerlerle ilgili basında çıkan bir habere atıfta bulunularak, "İsrail’in yanı sıra, paralı askerlerin geldikleri ülkeleri de sivillere karşı işlenen tüm suçlardan hukuki, siyasi ve ahlaki açıdan ortak sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanyol gazetesi yazmıştı

İspanya’da yayın yapan El Mundo gazetesinde 3 Kasım’da çıkan bir haberde, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrail saflarında savaştığı öne sürülen İspanyol uyruklu Pedro Diaz Flores isimli birinin açıklamalarına yer verilmişti.

Flores, "Para için geldim, çok para veriyorlar, iyi ekipmanlar sunuyorlar ve sakin bir iş. Tamamlayıcı görevlere ek olarak haftalık 3 bin 900 euro veriyorlar." ifadesini kullanmıştı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde de görev yaptığını iddia eden Flores, "Biz sadece Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail güçlerinin silah konvoylarına veya birliklerine güvenlik desteği sağlıyoruz. Doğrudan Hamas’la savaşmıyoruz, saldırılara da katılmıyoruz." iddiasında bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Flores, kendisi gibi başka yabancı paralı askerlerin de bulunduğunu savunarak, "yabancı paralı askerlerin, Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının ve erişim kontrolünün güvenliğinden sorumlu olduklarını" söylemişti.

İsrail’de çok sayıda özel askeri şirketin faaliyet gösterdiğini aktaran Flores, bu şirketlerin işleri paylaştığını ve genellikle İsrail’in Mısır sınırındaki Eliat ve Akabe sınır terminallerini koruduklarını ifade etmişti.

İspanyol gazetesinin haberinde Flores’in daha önce de Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı öne sürülmüştü.

Lübnan'dan İsrail'e 30 füze fırlatıldı!
Lübnan'dan İsrail'e 30 füze fırlatıldı!

Gündem

Lübnan'dan İsrail'e 30 füze fırlatıldı!

Kassam Tugayları açıkladı! İsrail'e Gazze topraklarında darbe üstüne darbe...
Kassam Tugayları açıkladı! İsrail'e Gazze topraklarında darbe üstüne darbe...

Gündem

Kassam Tugayları açıkladı! İsrail'e Gazze topraklarında darbe üstüne darbe...

İsrail'de Hamas itirafı! 'Sürpriz oldu'
İsrail'de Hamas itirafı! 'Sürpriz oldu'

Gündem

İsrail'de Hamas itirafı! 'Sürpriz oldu'

Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı
Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı

Dünya

Husiler İsrail'i İHA'larla hedef aldı

İsrail güçleri, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi katletti
İsrail güçleri, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi katletti

Dünya

İsrail güçleri, Batı Kudüs'te bir Filistinliyi katletti

İsrail saldırıları sonucu, Gazze'de 192 cami zarar gördü, 56'sı tamamen yıkıldı
İsrail saldırıları sonucu, Gazze'de 192 cami zarar gördü, 56'sı tamamen yıkıldı

Dünya

İsrail saldırıları sonucu, Gazze'de 192 cami zarar gördü, 56'sı tamamen yıkıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23