0553 313 94 23

Haftada bir kez kereviz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor!

Birçok kişinin dudak büktüğü kereviz, sağlık için tahmin ettiğinizden daha önemli bir sebze. İşte, düzenli olarak kereviz tükettiğinizde vücudunuzda yaşananlar…

28 Temmuz 2019 Pazar 16:29
Haftada bir kez kereviz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor!

Kereviz şifa deposu sebzelerdendir. Salatası, yemeği hatta suyu sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Lezzetli olmasına karşın sebze sevmeyenlerce tadı-tuzu yok diye eleştirilen bu sebze düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununa yakalanmamanıza yardım eder. Çocuklarınızın büyüdüklerinde kerevize dudak kıvırmasını istemiyorsanız; onları bu sağlıklı sebze ile bebekliklerinde tanıştırmanızı tavsiye ederim. Sebze çorbalarına ilave edebileceğiniz kereviz hem bebeğiniz hem de tüm aile için son derece yararlı olacaktır.

İşte, kerevizin faydaları!

Kalp dostu

Kereviz iyi bir antioksidan deposudur. Kereviz düzenli tüketildiğinde kalbi ve damarları korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kereviz C vitamini yönünden son derece zengindir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kereviz bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

İltihabı azaltır

Yapılan bilimsel araştırmalar kerevizin iltihaplanmayı önlediğini ortaya koymuştur.

Sağlıklı sindirim sistemi

Vitamin ve minaraller bakımından zengin olan kereviz sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kereviz aynı zamanda mide dostu gıdalar arasındadır.

Kolesterolü dengeler

Çalışmalar ışığında kerevizin kötü kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Tansiyonu dengeler

Potasyum ve kalsiyum yönünden zengin olan kereviz yüksek tansiyonu düşürme konusunda da son derece etkilidir.

Karaciğeri korur

Düzenli olarak kereviz tüketmek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu da son derece ciddi karaciğer hastalıklarından sizi korur.

Kilo vermeye yardım eder

Kereviz kalorisi düşük sebzelerdendir. Vitamin ve minarel deposu kerevizi tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız. Bu da fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardım eder.

Kanseri engelliyor

Kerevizin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığı biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmail Fakı mezarı başında anıldı
    1. İsmail Fakı mezarı başında anıldı
    2. Öldürülen PKK'lının, Turuncu listede..
    3. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    4. Çorum’da silahlı kavga: 2 yaralı
    5. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı..
    6. Antalyaspor Vakfı Başkanlığı'na Fikret..
    7. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
    8. Antalyaspor Vakfı yeni Başkanı Fikret..
    9. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    10. Sivas’ta otomobil şarampole uçtu: 1..
    11. Turuncu kategorideki terörist etkisiz..
    12. Yazılı açıklama yapan Fatih Erbakan,..
    13. Dolandırıcıya "Jetlag" operasyonu
    14. Azerbaycan'da "Milli Yayla Festivali"
    15. Dünyayı tedirgin eden açıklama!..
    16. Başkentte EGO otobüsü yayalara çarptı:..
    17. TİKA gönüllülerinden Somalili..
    18. Haftada bir kez kereviz tüketmenin..
    19. TİKA'nin genç gönüllü öğrencileri..
    20. Ağrı'da iç güvenlik operasyonları..
    21. Fatih Erbakan, partisinin ilk..
    22. Şeyh İzzettin İsmail Efendi 718’inci..
    23. Huzur Partisi isim hakkını alan iş..
    24. Darüşşafaka Tekfen'de transfer
    25. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 2..
    26. Batman’da oda temsilcilerine ’yeni..
    27. 68’liler Barış Ormanı yeniden doğa ve..
    28. Mangal ateşi otluk alanda yangına..
    29. Kavgada bir kişiyi bıçakla..
    30. "İslam aleminin somut adım atmasını..
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor