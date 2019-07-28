Haftada bir kez kereviz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor!
Birçok kişinin dudak büktüğü kereviz, sağlık için tahmin ettiğinizden daha önemli bir sebze. İşte, düzenli olarak kereviz tükettiğinizde vücudunuzda yaşananlar…28 Temmuz 2019 Pazar 16:29
Kereviz şifa deposu sebzelerdendir. Salatası, yemeği hatta suyu sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Lezzetli olmasına karşın sebze sevmeyenlerce tadı-tuzu yok diye eleştirilen bu sebze düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununa yakalanmamanıza yardım eder. Çocuklarınızın büyüdüklerinde kerevize dudak kıvırmasını istemiyorsanız; onları bu sağlıklı sebze ile bebekliklerinde tanıştırmanızı tavsiye ederim. Sebze çorbalarına ilave edebileceğiniz kereviz hem bebeğiniz hem de tüm aile için son derece yararlı olacaktır.
İşte, kerevizin faydaları!
Kalp dostu
Kereviz iyi bir antioksidan deposudur. Kereviz düzenli tüketildiğinde kalbi ve damarları korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kereviz C vitamini yönünden son derece zengindir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kereviz bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.
İltihabı azaltır
Yapılan bilimsel araştırmalar kerevizin iltihaplanmayı önlediğini ortaya koymuştur.
Sağlıklı sindirim sistemi
Vitamin ve minaraller bakımından zengin olan kereviz sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kereviz aynı zamanda mide dostu gıdalar arasındadır.
Kolesterolü dengeler
Çalışmalar ışığında kerevizin kötü kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.
Tansiyonu dengeler
Potasyum ve kalsiyum yönünden zengin olan kereviz yüksek tansiyonu düşürme konusunda da son derece etkilidir.
Karaciğeri korur
Düzenli olarak kereviz tüketmek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu da son derece ciddi karaciğer hastalıklarından sizi korur.
Kilo vermeye yardım eder
Kereviz kalorisi düşük sebzelerdendir. Vitamin ve minarel deposu kerevizi tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız. Bu da fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardım eder.
Kanseri engelliyor
Kerevizin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığı biliniyor.
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