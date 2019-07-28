Haftada bir kez kereviz tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor!

Kereviz şifa deposu sebzelerdendir. Salatası, yemeği hatta suyu sağlıklı bir beden için olmazsa olmazlardandır. Lezzetli olmasına karşın sebze sevmeyenlerce tadı-tuzu yok diye eleştirilen bu sebze düzenli tüketildiğinde birçok sağlık sorununa yakalanmamanıza yardım eder. Çocuklarınızın büyüdüklerinde kerevize dudak kıvırmasını istemiyorsanız; onları bu sağlıklı sebze ile bebekliklerinde tanıştırmanızı tavsiye ederim. Sebze çorbalarına ilave edebileceğiniz kereviz hem bebeğiniz hem de tüm aile için son derece yararlı olacaktır.

İşte, kerevizin faydaları!

Kalp dostu

Kereviz iyi bir antioksidan deposudur. Kereviz düzenli tüketildiğinde kalbi ve damarları korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kereviz C vitamini yönünden son derece zengindir. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kereviz bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

İltihabı azaltır

Yapılan bilimsel araştırmalar kerevizin iltihaplanmayı önlediğini ortaya koymuştur.

Sağlıklı sindirim sistemi

Vitamin ve minaraller bakımından zengin olan kereviz sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kereviz aynı zamanda mide dostu gıdalar arasındadır.

Kolesterolü dengeler

Çalışmalar ışığında kerevizin kötü kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.

Tansiyonu dengeler

Potasyum ve kalsiyum yönünden zengin olan kereviz yüksek tansiyonu düşürme konusunda da son derece etkilidir.

Karaciğeri korur

Düzenli olarak kereviz tüketmek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu da son derece ciddi karaciğer hastalıklarından sizi korur.

Kilo vermeye yardım eder

Kereviz kalorisi düşük sebzelerdendir. Vitamin ve minarel deposu kerevizi tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız. Bu da fazlalıklarınızdan kurtulmanıza yardım eder.

Kanseri engelliyor

Kerevizin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığı biliniyor.