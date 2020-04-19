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Aktüel

Hafta sonunda Akçakale’de terk edilmiş şehir görüntüsü

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilçe adeta hayalet kente döndü.

2020-04-19 17:37:47 -
Hafta sonunda Akçakale’de terk edilmiş şehir görüntüsü

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilçe adeta hayalet kente döndü.


Ülke genelinde korona virüsü mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Akçakale’de sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Polisin zaman zaman sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları, evlerine dönmesi konusunda uyarıları devam ediyor. Polisin uyarılarına riayet eden vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirdi. İlçede iki saat aralıklarla camilerden vatandaşlara sokağa çıkmama konusunda anonslar yapılarak, dışarı çıkma kısıtlaması hatırlatıldı.


Herkesin evlerine çekildiği ilçede boşalan sokak ve caddeler adeta terk edilmiş şehir görüntüsüne neden oldu.

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