Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler, hafta sonu hava durumunda belirgin bir değişiklik yaşanacağını gösteriyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ ALANLARI

Bugün (Cumartesi) yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz, Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ DOĞUYA KAYIYOR

Pazar günü ise yağışların doğu bölgelere kayması bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyıları sağanak yağış alırken, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması uyarısı yapıldı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU