Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren azalacak. Yurt genelinde hafta sonu yağışlı hava hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler, hafta sonu hava durumunda belirgin bir değişiklik yaşanacağını gösteriyor.
CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ ALANLARI
Bugün (Cumartesi) yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz, Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ DOĞUYA KAYIYOR
Pazar günü ise yağışların doğu bölgelere kayması bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyıları sağanak yağış alırken, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hava sıcaklıklarının Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması uyarısı yapıldı.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
-
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 23 ila 24 derece civarında olacak.
-
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde sağanak bekleniyor. Pazar günü yağış sona erecek, Pazartesi sıcaklık 23 dereceye çıkacak.
-
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 24 ila 26 derece civarında seyredecek.