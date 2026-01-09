  • İSTANBUL
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

ANKARA (AA) - Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış etkili olacak.

Çelik, yurdun yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini ve batı bölgelerde yağışların başlayacağını bildirdi.

Çelik, yurdun yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini ve batı bölgelerde yağışların başlayacağını bildirdi.

Yarın güney ve güneybatılı yönlerden saatte 80 kilometre hızla esen rüzgarın batı bölgelerde etkili olacağını belirten Çelik, "Cumartesi günü için özellikle Marmara'nın ve Ege'nin batısında da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakları göreceğiz." dedi.

Yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde görüleceğini belirten Çelik, "Lodosla birlikte sıcaklıklarda bir artış görülecek. Ancak bu sıcaklıklar pazar günü batıdan başlayarak tekrar hızla düşecek. Pazar günü için bu yağışlı sistem artık ülke genelinde etkili olacak." diye konuştu.

Pazar günü batı ve iç bölgelerde kuvvetli yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"İç bölgelerde pazartesi günü de lodos fırtınası devam edecek. Pazartesi günü iç ve doğu bölgeler lodosun etkisinde ve ayrıca bu bölgelerde yine kuvvetli yağışlar da devam ediyor. Pazartesi günü batı bölgelerden başlayarak sıcaklıklar da hızla düşecek, İstanbul'da da kar yağışı beklentimiz var."

- 3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın için yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, pazar günü yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

İstanbul'da yarın ve pazar günü kuvvetli yağmur beklendiğini dile getiren Çelik, "Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek." dedi.

İzmir'de hafta sonu boyunca yağış olacağını belirten Çelik, yarın kuvvetli ve yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak görüleceğini, pazar günü de kuvvetli sağanağın süreceğini kaydetti.

