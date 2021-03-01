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Gündem Hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak?
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Hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak?

Hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak? Mart ayı normalleşme takviminin 1 Mart tarihli kabine toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. Özellikle 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, hafta sonu yasaklarının kalkacağı iller belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-01 19:44:00 -
Hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak?

Saat 15.55'te toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden sokağa çıkma yasaklarına ilişkin yeni kararların çıkması bekleniyor. Peki, Hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak?

Hafta sonu yasakları hangi illerde kalkacak?

30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına geçilmişti.

Yasaklar ve kısıtlamaların akıbeti bugünkü Kabine toplantısı sonrası belli olacak. Sunulan bilgiler ışığında kabinede, “yerinde karar” ilkesi doğrultusunda hangi illerde kademeli normalleşmenin başlatılacağı belirlenecek. Özellikle düşük riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi, restoran ve kafelerin belli koşullarda açılmasına izin verilmesi bekleniyor.

Yol haritası kapsamında sokağa çıkma sınırlamaları, hafta sonu uygulamasından başlayarak illerdeki risk durumu dikkate alınarak aşamalı şekilde kaldırılacak.

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