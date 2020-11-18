Hafta sonu uçacaklar ne yapacak? THY'den merak edilen soruya cevap

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hava yolcularının seyahat durumlarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

"Uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli misafirlerimiz; Türk Hava Yolları olarak güvenli seyahat standartlarımız ile sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler"

Hafta sonları 20'den 10'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Buna göre; hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu.

Buna göre hafta sonları 20.00'den 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.