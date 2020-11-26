Sokağa çıkma yeni yasaklar | Koranavirüs salgınında zorlu bir döneme geçildi. Aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler yaşansa da tüm dünyada vakalar mevsimin de etkisiyle artmaya başladı. Ülkemizde artan vakaların ardından kısıtlama tedbirleri alındı. Peki, sokağa çıkma yasağı genişletildi mi? | Hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam gün mü? | Sokağa çıkma yasağı saatleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyulmazsa önümüzdeki günlerde daha sert tedbirlerin alınacağını belirtti. Bakan Koca, “Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan tedbirlerin etkisini yakından takip ediyoruz. İstanbul dahil bazı illerimizde artış hızlarında düşmeler görüldü ve kısmi bir plato çizmeye başladıysa da erken dönem sonuçları konusunda henüz kesin bir yargıya varmak zor. Eğer tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyarsak, artışı durdurmamız mümkündür. Yeterince etkili olmazsa daha ağır kısıtlamaların yapılması kaçınılmaz olacaktır. Pozitif vakalarımız artıyor, ağır hastalarımız artıyor, vefat sayılarımız artıyor. Bunu sürekli tekrarlayarak dikkatinizi çekiyorum. Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum. Dönem, birbirimizle uğraşma değil birlikte mücadele etme dönemidir. Bu kadar ciddi bir durum varken mazeret üretmeksizin sorumluluğumuzu bilmek, tedbirleri almak, üzerimize düşen görevleri hakkıyla yapmak zamanıdır” dedi.

Yeni kısıtlamaların ne zaman uygulanabileceği hakkında da bilgi veren Koca, “Önümüzdeki hafta bu anlamda bu kısıtlamaların pandeminin seyrini nasıl değiştirdiğini, nasıl etkilediğini daha net görmüş olacağız. Ona göre ilave bir tedbir alınıp alınmaması gerektiği de öneri olarak sunulacak” diye konuştu.

Koca, vatandaşların bireysel olarak tedbirlere hassasiyetle uymasının önemini vurgulayarak, "Herkes, kısıtlamalar dışında gönüllü kısıtlamalara kişisel olarak geçmeli. Evden, zorunlu olmadıkça, mümkün mertebe çıkmamalıyız. Çünkü bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ev ortamında bulaşmaların da çok yoğun olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.