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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkmak yasak. Hafta sonu yaklaştıkça vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkmanın cezasının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL ödeniyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:48:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sorusu merak konusu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm hafta sonu ve belirli saatlerde hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar, kaç TL?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

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