Kabine toplantısının ardından yeni yasaklara ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Söz konusu yasaklar arasında sokağa çıkma kısıtlamalarında bir değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında,hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması devam ederken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendiğini belirtti. Sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde uygulanmaya devam edecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri Kabine toplantısının ardından kısmi kapanma kararı sonrasında belli oldu. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içinde uygulanan kısıtlamanın saat 19.00'da başlayacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise kısıtlamanın hafta sonları cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacağı aktarıldı.