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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı?

Ramazan ayının ilk gününde bir araya gelen Kabine, salgına ilişkin yeni yasak ve tedbir kararları aldı. Kabine toplantısında alınan yeni kararlar, Ramazan ayı boyunca uygulanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatlerinde de yeni kısıtlamalar getirildi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-16 19:12:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı?

Kabine toplantısının ardından yeni yasaklara ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Söz konusu yasaklar arasında sokağa çıkma kısıtlamalarında bir değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında,hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması devam ederken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellendiğini belirtti. Sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde uygulanmaya devam edecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri Kabine toplantısının ardından kısmi kapanma kararı sonrasında belli oldu. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içinde uygulanan kısıtlamanın saat 19.00'da başlayacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise kısıtlamanın hafta sonları cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanacağı aktarıldı.

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