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Gündem Hafta sonu planı olanlar dikkat! Ülke geneli uyarı verildi...
Gündem

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Ülke geneli uyarı verildi...

Yeniakit Publisher
2024-08-30 09:04:00 -
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Ülke geneli uyarı verildi...

Meteoroloji'nin yayımladığı 30 Ağustos hava durumu raporunu göre göre yurt genelinde etkili olan sağanak yağış 5 gün boyunca devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILARA DİKKAT!


KUVVETLİ YAĞIŞ: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Cuma) kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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