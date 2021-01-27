Hafta sonu kısıtlamaları kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." ifadesinde bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada “Kısıtlamalarla ilgili olarak bilim kurulu üyelerinden gelen son açıklamalarda kademeli olarak bazı esnetmelerin, vaka sayılarına bakılarak yapılabileceği belirtiliyordu. Hafta sonu yasağının bir güne düşmesi, saat 21:00'de başlayan hafta içi sokak kısıtlamasının saatinin ileriye çekilmesi, kafe/restoran gibi işletmelerin HES kodu ile yerinde hizmet verebilmeleri gibi gündemler kulislerde konuşulanlar arasında.” dedi.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Arkan korona vakaları sonrası 4 Aralık 2020 Cuma gününden itibaren Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Türkiye genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.