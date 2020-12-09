Kovid-19 ile olan mücadelede son dakika gelişmesi: Koronavirüs pandemisine karşı verilen savaşta arka arkaya alınan yeni tedbirler etkilerini göstermeye başladı. Büyükşehirlerde vaka sayıları düşüşe geçerken süreç böyle devam ederse önce büyük şehirler daha sonra da Anadolu'da vaka ve hasta sayıları düşecek. Bu anlamda sokağa çıkma kısıtlamaları artırılacak mı? sorusu merak ediliyor.

Hafta sonu kısıtlamaları genişleyecek mi?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu "Köprüden önceki son çıkış" cümlesiyle tanımladı.

14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:

"Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz.

Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, "Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum.".

Yeni kısıtlamalar ile ilgili Bilim Kurulu toplantısı ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. 14 gün kısıtlama gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.