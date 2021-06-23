Hem öğrenciler hem de kırtasiye çalışanları YKS sebebiyle Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarını araştırıyor. Peki, Pazar günü kırtasiyeler çalışıyor mu?

Hafta sonu kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler açık olacak mı 27 Haziran

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine '2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.