'Hafta sonu kafelere ve restoranlara gitmeyin!'

Türkiye'de yiyecek içecek fiyatlarının fahiş oranda artması vatandaşların da tepkisine neden oldu. 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı alan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden #boykot etiketi oluşturdu.

Son dönemde etkisini fazla gösteren hayat pahalılığı nedeniyle artık dışarda yemek yemek zorlaştı. Fahiş fiyatların yanı sıra restoranlarda ve kafelerde porsiyonlar da küçüldü. Vatandaşlar duruma fazlasıyla tepki gösterirken, bu gidişat bir hareketi de beraberinde getirdi. Bu hareketle yurttaşlar 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Ünlü isimler de boykot çağrısına destek çıkarak kendi sosyal medyalarından bu harekete destek verdi. Hareketi başlatanlardan birisi olan Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından boykotu, "Duyanlar duymayanlara söylesin" mesajıyla paylaştı. Ünlü isimlerden şu paylaşımlar geldi:

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: Boykot için bilenler bilmeyenlere söylesin. Katılımın nasıl olacağını ben de merak ediyorum.

İRİS CİBRE: "Çoğunluk kararı ile 20-21 Nisan Cumartesi Pazar Cafe ve Restaurantlara gitmiyoruz. Fırsatçılığa son vermek için herkesi katılmaya davet ediyoruz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SEVİLAY YILMAN: "Fahiş yeme içme fiyatlarını boykot ediyoruz. Haydi millet... Biz el ele verirsek yapamayacağımız hiçbir şey yok! Boykotu yayalım ülkenin dört bir yanına!

DEMET AKALIN: Çok iyi bir hareket. Aaa, kimin fikriymiş bu?Bir kişilik serpme kahvaltının bin lirayı bulması, bir fincan kahve içmenin bile maliyetinin 150 liraya ulaşması öfkeyi ve tepkiyi beraberinde getirdi. Ayrıca porsiyon oranlarının küçülmesi, fiyatların artmasını da engellemedi. Artık porsiyonlar ne kadar küçükse fiyatlar da o kadar artıyor. Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlatılan #boykot hareketiyle gösterirken çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumlarda da vatandaşların fahiş fiyatların artık önüne geçilmesi gerektiği düşüncesinde olduğu görüldü.

kaynak: SABAH