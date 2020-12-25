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Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 26-27 Aralık hava durumu
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 26-27 Aralık hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Aralık ayının sonuna yaklaşırken bazı illerde kar yağışı başlarken bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Peki, 26-27 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:37:00 -
Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 26-27 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş uyarı geldi. İstanbul'da da hissedilen sıcak hava artmaya başlayacak. Ülke genelinde hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

26-27 Aralık hava durumu

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, batı kesimler dışında genelinde ülke önemli bir yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise hava sıcaklıklarının şöyle olması tahmin ediliyor:

Ankara’da 13, İstanbul ve İzmir’de 17, Antalya ve Adana’da 19, Samsun’da 20, Trabzon’da 19, Erzurum’da 2, Diyarbakır’da 10 derece civarında olacak.

Kuzey iç ve batı bölgelerde rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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