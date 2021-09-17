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Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Hafta sonu yağmur yağacak mı? Pek çok kişi hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-17 13:36:00 -
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Hafta sonu için plan yapmak isteyen pek çok kişi havanın nasıl olacağını araştırıyor. Cumartesi Pazar günü hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya kesimi, Kars, Iğdır, İstanbul'un Avrupa yakası, Kastamonu kıyıları, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

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